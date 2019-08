"Soy mexicano y soy inmigrante": Guillermo del Toro

El director, productor y guionista mexicano Guillermo del Toro, ganador del Oscar por la cinta “La forma del agua”, develó ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood e invitó a todos aquellos que se sientan raros, a visitarla.

El originario del estado de Jalisco quiso aclarar dos cosas antes del acto: que era raro y que era mexicano, se hincó ante su estrella y besó la bandera mexicana para de esta manera posar ante los medios de comunicación.

Tras complacer con varios autógrafos inició la ceremonia, la cantante Lana del Rey y el realizador JJ Abrams (“Star Trek”, “Star Wars: El despertar de la Fuerza”), fueron los oradores y le dedicaron algunas palabras al cineasta.

“Hay dos cosas que quiero aclarar hoy sobre mí; número uno, soy raro y realmente agradezco la oportunidad que tenemos de ser así. Lo que siento con esta estrella es que la gente rara como yo puede estar aquí, eso me da esperanza”

Un pedacito de él es lo que ha quedado plasmado en el icónico boulevard de Hollywood, así fue como lo describió Del Toro al momento de cederle el micrófono.

A lo que agregó: “Esta estrella es para todos ustedes que se sienten raros, vengan y tómense un momento, no creo en la magia, pero sí puedo dejar algo de mí aquí hoy, así que estaré aquí espiritualmente para ustedes cada que quieran venir”, expresó Del Toro.

Tras recordar la primera vez que visitó Hollywood, en la década de los 90 con su familia, señaló que la segunda cosa que deberían saber sobre él es que “soy mexicano y soy inmigrante”.

“Como inmigrante, ver las estrellas de Pedro Infante y Katy Jurado significa mucho para saber quien estuvo antes”, destacó el ganador del Globo de Oro, BAFTA, Goya y Ariel.

El realizador de “Cronos”, “Mimic”, “El espinazo del diablo”, “Hellboy”, “El laberinto del fauno”, “Pacific Rim” y “Cumbre escarlata”, por mencionar algunas de sus obras, aprovechó la ocasión para decirle a la gente que no tenga miedo, que no caiga en provocaciones y se mantenga unida: “Estamos viviendo un momento de mucho miedo y divisiones, porque para eso utilizan el miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decirnos que no somos iguales, que no debemos confiar en nadie. Y esas mentiras nos hacen manipulables y que odiemos a los demás”.

De izquierda a derecha: Rana Ghadban, Lana Del Rey, Guillermo del Toro, Mitch O’Farrell (de rodillas), J.J. Abrams, Donelle Dadigan y Vin Di Bona. AP

“Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que esas diferencias son puras fantasías… Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto que puede ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes, de cualquier país, que deben creer que todo es posible. No crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que llevan dentro. Todos tenemos historias que contar y podemos contribuir en el mundo”, añadió.

Cabe destacar que el próximo 16 de agosto estrenará su más reciente proyecto: “Historias de miedo para contar en la oscuridad”, basada en el libro para niños del mismo nombre, escrito por Alvin Schwartz e ilustrado por Stephen Gammell. Del Toro funge como productor.

Asimismo, ya trabaja en su adaptación de “Pinocchio”, historia de la que es director, guionista y productor, la cual será filmada, parcialmente, en Guadalajara, Jalisco.