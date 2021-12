'Sour' de Olivia Rodrigo, el mejor álbum del año de acuerdo a Rolling Stone

Como cada año, la revista Rolling Stone ha publicado su tradicional selección de los 50 mejores álbumes del año, que en su edición 2021, ha colocado a Olivia Rodrigo en el primer puesto con su disco debut Sour, con el que el público de la cantante colocó varios de sus canciones como “Driver's License”, “Deja Vu”, “Good 4 U” y “Traitor” en un éxito, manteniendo el nombre de Olivia en los primeros puestos de popularidad de las todas las plataformas musicales durante varios meses.

“Olivia lanzó un álbum de grandes éxitos en su primer intento, el tipo de monstruo megapop impecable que simplemente prospera. Rodrigo derrama su corazón sobre su incómodo blues adolescente, gritando ¡Obsesionarte con tu ego es algo muy severo! ella es el desastre que queríamos”. Señala la descripción de la cantante en The 50 Best Albums of 2021.

En el listado liderado por la cantante estadounidense de 18 años, aparece el album de Adele ‘30’ en un segundo lugar, el proyecto con el que la cantante británica ha regresado a la música este año con mucho éxito y millones de ventas. En un tercer lugar aparece el colombiano Raw Alejandro con 'Vice Versa', seguido por otros como Lil Nas X, C. Tangana, Tyler the Creator, Halsey y Doja Cat dentro de los primeros 20 lugares.

Rolling Stone también ha compartido un Playlist de su istado con las 50 mejores canciones del 2021 que puedes escuchar en Spotify.