"Easy On Me" de Adele se encuentra en la primera posición de las canciones más escuchadas en el listado Billboard Hot 100, lo que la convierte en la canción más reproducida en el mundo por lo menos de esta semana.

El listado de Billboard, que semanalmente actualiza cuáles son los 100 temas más reproducidos, incluye en total 12 canciones del nuevo disco de Adele. "Oh My God" ocupa el quinto lugar, y "I Drink Wine", "My Little Love" "Can I Get It" se encuentran en las posiciones 18, 23 y 26 respectivamente.

El impacto que el nuevo álbum de Adele "30" ha tenido en la industria musical ha sido tan grande, que incluso ha obligado a Spotify a modificar a la plataforma. Según reveló Adele en su cuenta de Twitter, la única petición que le hizo a Spotify para trabajar juntos fue que se eliminara el botón de "reproducir en aleatorio" el álbum de algún cantante, ésto con la intención de que los oyentes se vieron obligados a escuchar en orden las canciones de todo el disco, como respeto al autor.

MR