Sorprende nominación a Globos de Oro de "Black Panther "

Las películas "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk" y "A star is born" fueron nominadas hoy a Mejor Cinta Dramática del 2018 en los Globos de Oro, cuyos ganadores se conocerán en una ceremonia que se celebrará el 6 de enero próximo.

Usuarios en redes han reaccionado sorprendidos y algunos indignados con las nominaciones, sobre todo las que corresponden a "Black Panther".

"A Star is Born es la más nominada y Black Panther está considerada en Mejor Drama. Y luego preguntan por qué no me los tomo en serio "GoldenGlobes", comentó un cibernauta.

-¿Black Panther nominada? Los premios ya no son lo que eran

-... pic.twitter.com/QNcxdbbBGj — BoFrank (@VdeVinitto) 6 de diciembre de 2018

Me gustó mucho "Black Panther", en serio. ¿Pero nominarla a Mejor Película Dramática para los Golden Globes?



Es que, no. pic.twitter.com/OcP8OaxnuN — Ese Flaco en el Cine (@FlacoenelCine) 6 de diciembre de 2018

Los Globos de Oro forman parte de los premios más codiciados del cine estadounidense y constituyen un indicador de las películas que tienen buenas opciones de ganar un Oscar.

La actriz canadiense Sandra Oh y el comediante estadounidense Andy Samberg serán los presentadores de la ceremonia de entrega que se realizará en Beverly Hills, California, y será transmitida por NBC.

Las películas más nominadas de los "GoldenGlobe":

Seis nominaciones: "El vicio del poder"

Cinco nominaciones: "La favorita", "Green Book", "Ha nacido una estrella"

Cuatro nominaciones: "Infiltrados en el KKKlan", "El regreso de Mary Poppins"

Tres nominaciones : "Black Panther", "El blues de Beale Street" ,"Roma" – 3

JB