"Bohemian Rhapsody", nominada a mejor cinta en los Globos de Oro

Las películas "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk" y "A star is born" fueron nominadas hoy a mejor cinta dramática del 2018 en los Globos de Oro, cuyos ganadores se conocerán en una ceremonia que se celebrará el 6 de enero próximo.

En mejor comedia o musical en cine fueron postuladas "Crazy Rich Asians", "The Favourite", "Green Book", "Mary Poppins Returns" y "Vice", para la 76 entrega de los premios Globos de Oro.

A mejor serie dramática en televisión "The Americans", "Bodyguard", "Homecoming", "Killing Eve y Pose"; mientras que a mejor serie de comedia en televisión "Barry", "The Good Place", "Kidding", "The Kominsky Method" y "The Marvelous Mrs. Maisel".

