Sorprende "Black Panther" en los SAG Awards 2019

"Black Panther", fue la favorita de los actores para llevarse el premio como la mejor en los Screen Actors Guild Awards 2019.

La primera cinta dirigida por Cooper, venció a "Nace una Estrella","Blackkklansman", "Bohemian Rhapsody" y "Locos Ricos Asiáticos".

Dentro de las apuestas la cinta estelarizada por Chadwick Boseman, quien no estuvo nominado como mejor actor, se llevó las palmas de la noche.

En esta ocasión, el tributo fue para el histrión Alan Alda, nominado a los Premios de La Academia en 2005 y multi ganador de los Golden Globe Awards y Emmy Awards. Alda es conocido por sus trabajos en "M*A*S*H", "The Aviator", "The Four Seasons" y "The West Wing", entre otros.

JB