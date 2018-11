Sophie Fustec y sus caminos musicales

La cantante franco-venezolana Sophie Fustec, quien labra su carrera bajo el nombre de La Chica, llega a la Perla Tapatía esta semana para presentar un concierto en compañía de Mooi y Sara Valenzuela. La promesa es ofrecer un concierto especial y al mismo tiempo memorable.

Vía telefónica, Sophie platicó sobre sus conciertos: “Estoy presentando una muestra del primer EP que salió a principios de 2017, y los nuevos sencillos: ‘Drink’ y ‘Sola’ que salieron en mayo y octubre, y canciones del próximo álbum, que saldrá en febrero de 2019”.

Con un estilo donde se reflejan sus orígenes, la cantante platicó es su música es “muy personal, es una música que se parece a mí. Como soy una mezcla de culturas, cuando empecé a componer salió una muestra parecida: un collage de sonido, de influencias diferentes”.

Al hablar de su arte, para crear su sonido, La Chica recurre a la música electrónica: “La base de samplers, que hago yo de manera más orgánica, con sonidos de piano, de sintetizadores con texturas orgánicas”.

Radiografía de su sonido

Sophie comenzó a tocar piano desde los seis años, con formación clásica: “Luego acompañé a artistas en gira durante doce años, como pianista. Llegó el momento, una necesidad de expresarme a través de mi propia música. Así empecé a componer música”. De la creación de temas, agregó: “La gran mayoría de canciones las hago, las compongo y las produzco en mi casa. Tengo un pequeño estudio, home studio: avanzo lo más que pueda, después paso a otro estudio para la mezcla y termino cierta parte de la producción”.

En su ADN musical hay “mucha música caribeña, música folclórica venezolana, mucho merengue, mucha salsa, cosas más tradicionales, tambores venezolanos: eso tiene una gran influencia rítmica en lo que estoy haciendo. Por la parte francesa diría que la escuela clásica del siglo XX, como Debussy”.

También del lado francés le viene el lado urbano: “De Belleville, es un barrio superpopular donde se mezclan muchas culturas, donde siempre hubo mucho arte, arte de calle, también la cultura hip hop. Diría que el lado urbano viene de Europa; el lado más conectado espiritualmente, donde hay algo de magia, eso viene del lado venezolano”.

Su presencia en México se debe en parte al vínculo con Mooi Collective: “Ahora soy parte del colectivo. Es como un futuro para los artistas, no tienen que seguir el patrón de buscar un sello, firmar con una disquera. Eso ahora no es que no valga, pero hay otras formas: es como una revolución pacífica. Lo que hace Renee es muy interesante. La conocí hace un año, ya había tocado dos veces en México, en julio pasado empezamos a buscar fechas, hacer promoción. Llevo tiempo aquí en México, sembrando para ver qué puedo cosechar. Siento futuro para mi proyecto: los mexicanos tienen una cultura súper abierta, conocen muy bien la música moderna, también con referencia a música folclórica latinoamericana. Están abiertos a recibir una propuesta como la mía”.

¡No te lo pierdas!

La Chica, Mooi y Sara Valenzuela en Chango Vudú (Bruselas núm. 34, esquina Libertad), jueves 22 de noviembre, 21:00 horas. Entrada: $150 pesos general.