Sophia Di Martino protagonizará la serie "Loki"

La serie "Loki", que formará parte de la Fase Cuatro de Marvel, va tomando forma y este sábado se anunció a la actriz británica Sophia Di Martino como la coprotagonista de Tom Hiddleston.

Fue hace más de un año que se dio a conocer que el hijo del rey de Los Gigantes de Hielo que fue adoptado por "Odín" y debutó en el cine en 2011 bajo la piel de Hiddleston, contaría con su propia serie.

Hasta el momento aún son pocos los detalles que se conocen de dicha producción, la cual llegará al servicio de "streaming" de Disney en 2021. Lo único que se confirmó es que Tom volvería a interpretarlo y más adelante se supo que Kate Herron será la directora y Michael Waldron funge como guionista.

Este sábado, Deadline anunció que Di Martino se suma al elenco y, de acuerdo con sus fuentes, podría retratar la encarnación femenina de "Loki", considerado un dios embaucador que cambia de forma a placer y que con su magia e ilusiones ha logrado engañar a las más grandes ciudades y más poderosos seres.

‘Loki’: Sophia Di Martino Joins Tom Hiddleston in Marvel Limited Series For Disney+ https://t.co/qR95LCg1CF pic.twitter.com/EzgiYh2PF8 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 15, 2019

Sophie, de 36 años, protagonizó la serie "Flowers" (2016-2018) y la película "Yesterday" (2019). Recientemente estelarizó el piloto de Freeform, Girls code, dirigido por Paul Feig.

"Loki" es parte de la nueva fase del Universo de Marvel junto con las series Hawkeye, con Jeremy Renner; The falcon and the winter soldier, con Anthony Mackie y Sebastian Stan; y WandaVisions, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, actores que repiten su papel tras lo hecho en el cine.

También la compañía prepara las películas The Eternals, con la mexicana Salma Hayek; Viuda Negra, protagonizada por Scarlett Johansson, y Thor: Love and Thunder, que contará con el regreso de Natalie Portman.

JM