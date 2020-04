Sonya Smith, empoderada y en cuarentena

Apostar por proyectos en los que la mujer tenga voz y poder de decisión es una prioridad para Sonya Smith, quien no duda en interpretar a personajes capaces de romper con los clichés y ser un aliento de valentía para enfrentar situaciones complicadas como se plantea en la telenovela “Marido en alquiler”.

La producción inspirada en el guion del brasileño Aguinaldo Silva, retorna a la televisión internacional gracias a Telemundo, que replicará los capítulos de esta historia protagonizada por Sonya Smith y Juan Soler y que marcó un parteaguas en el drama y la comedia resaltando cómo una mujer se las ingenia para sacar adelante a sus hijos pese a los obstáculos laborales y sociales que la rodean.

“Griselda es una mujer muy luchadora, que no se detiene ante los retos que le presenta la vida, aun cuando hay momentos complicados siempre asume esos retos y va hacia adelante. En esto nos parecemos mucho Griselda y yo, soy una persona que cuando se me presentan retos los afronto, los asumo sea cual sea el resultado, para mí siempre son un plus porque aprendo algo, en esto consiste la vida”.

Sonya Smith señala que si bien el proyecto en su primer aire tuvo una gran aceptación y grandes niveles de audiencia logrando nominaciones y galardones en los Premios People y Miami Life Awards, este regreso significa la oportunidad de reafirmar el gusto del público que vio nacer la historia y que ahora suma a una nueva generación de espectadores que valoran aún más los esfuerzos que hace su personaje “Griselda Carrasco”, una viuda que no teme hacer valer sus derechos, luchar por el amor y triunfar y defender su liderazgo como técnica de mantenimiento.

“Cuando hice ‘Marido en alquiler’ me encantó porque era una premisa, era apostar por el drama con comedia y era la primera vez que tenía la oportunidad de hacer esto, era hacer un personaje diferente a lo que había hecho, y creo que al público le gustó eso. El recibimiento que tuvo la primera vez fue muy bueno, estuvo en horario estelar, y ahora también hay personas que me escriben, que me recuerdan tanto por este proyecto, que amaron esta novela”.

En tranquilidad

Sonya Smith comparte cómo ha sobrellevado el aislamiento social ante la contingencia sanitaria acompañada por su familia y dándose la oportunidad de retomar actividades y aprendizajes para crear un entorno de tranquilidad en lo que se reactivan sus proyectos que quedaron en pausa.

“Me encuentro muy tranquila, estoy en México porque estoy grabando la segunda parte de ‘Falsa identidad’, estamos detenidos con la producción, pero me siento muy afortunada porque soy de las personas que pueden estar tranquilas en casa. He invertido mi tiempo en leer, en cocinar”.

Sonya añade que al tener más tiempo para ella, ha optado por participar en seminarios de aprendizaje sobre enfermería, vocación que le ha llamado la atención a la par que sus compromisos de actuación: “Es una carrera que estudié después de formarme como actriz, he tenido tiempo de dedicarme a otras cosas cuando no estoy haciendo alguna producción”.

Agéndalo

“Marido en alquiler”, protagonizada por Sonya Smith y Juan Soler, a través de la señal de Telemundo Internacional de lunes a viernes a las 14:00 horas.

JL