"Sólo quiero justicia", dice reportero agredido por Eduardo Yáñez

Después de haber recibido una cachetada por parte de Eduardo Yáñez en una alfombra roja en Los Ángeles, el reportero de espectáculos Francisco Fuentes decidio demandar al actor.

La demanda civil, la interpuso este lunes en la Corte Superior de Los Ángeles, es por agresión con lesiones y estrés emocional.

En entrevista con Fuentes, en las oficinas de su abogado Tre Lovell, afirmó que él lo que está buscando es que se haga justicia.

"Lo primero que busco es justicia, el poder regresar a mi trabajo, a mi vida normal, que la ley se encargue de esto que sea analizado y se deje un mensaje general. Esto no puede ser tolerable, no puede estar sucediendo para nadie, ni para ti, ni para un compañero, fotógrafo, camarógrafo, reportero, cualquier persona que no sólo vive de este medio sino de cualquier lugar".

Como se recordará, el pasado 10 de octubre el reportero entrevistó a Eduardo Yáñez en una alfombra roja en un evento en Los Ángeles.

Ahí, Fuentes cuestionó al actor sobre algunos aspectos personales de Yáñez que tienen que ver con su hijo, lo que provocó su enojo y posteriormente sucedió la cachetada.

¿Cómo estás física y emocionalmente?

"Son dos aspectos importantes, el físico y el emocional", dijo Fuentes. "en el aspecto físico recuperándome de un golpe y en el aspecto emocional también recuperándome de un golpe que hoy está afectando mi carrera, mis labores, mi día a día, está afectando mi vida personal. Estamos hablando que pasó en un lugar que todos quedamos en shock, simple y sencillamente me encuentro en el análisis tanto del pasado, presente y futuro. Qué va a suceder mañana conmigo con mi carrera, absolutamente todo".

Hasta el momento no se habla de una cantidad de dinero que se busca en la demanda. Sin embargo, sí se busca una compensación económica por los gastos de hospital, abogado y lo que haya aportado Fuentes para su recuperación.

"Esto no es acerca de dinero, sino el dar un ejemplo de que esto no puede estar pasando con nadie", comentó el abogado.

¿Has podido hablar con Eduardo Yáñez después del incidente? ¿Han tratado de llegar a un arreglo?

"No, no he tenido contacto con él", respondió Fuentes.

¿Cómo está tu ojo, la parte de la cara donde recibiste el golpe?

"Actualmente me encuentro incapacitado laboralmente, tengo daño en el ojo izquierdo y parte del oído tengo un zumbido, dolores de cabeza, sí hay un daño físico y hay evidencia", indicó.

¿Qué le dirías a la gente que dice que no estás buscando justicia sino dinero?

"Yo no estaba buscando un golpe para empezar, yo no estaba buscando como respuesta un golpe en la alfombra roja. Mi trabajo, mi tiempo que tengo en esta carrera hablan por si sola y eso responde tu pregunta", afirmó.

Después de demandar al actor, agregó el abogado, el siguiente paso es que el actor responda.

"Se le va hacer llegar la demanda al señor Yáñez y tiene como plazo 30 dias para responder", dijo el abogado, "posteriormente entraremos al proceso de discovery, donde se mostrarán las pruebas y después se buscará tener un juicio con un jurado que es quien decida el caso".

Dices que para ti será difícil regresar a trabajar, ¿por qué?

"Está de por medio mi credibilidad, esté de por medio mi imagen, muchas cosas, el hecho de ser golpeado y ser parte de algo que se convirtió en viral hoy pone en cuestión muchas cosas en mi carrera. Al final del día estábamos haciendo nuestro trabajo, tratando de llevar la mayor información posible al público. Va a ser muy difícil, es un proceso que tengo que reconstruir, el que tengo que replantearme cómo voy a regresar. Ya no es el mismo Paco, ya es otro Paco el cual lamentablemente es reconocido por estas imágenes".

¿Cómo has tomado que tus imágenes, el caso esté en la internet y que hay gente que está a favor y en contra de ti?

"Estoy consciente que la opinión del público puede estar a favor y en contra. Eso es algo de lo que la gente tiene completamente su decisión, su voto. Aquí no estoy buscando la aceptación, que la gente diga que está bien o está mal, simple y sencillamente lo que yo pienso que esto es algo que no debe repetirse, no podemos ir con miedo a trabajar, a pararnos a un lugar para ver qué va a suceder. Es una alfombra roja, un lugar donde se hacen preguntas y respuestas, no porque a alguien no le gusta la pregunta se va a reaccionar con violencia".

¿Tu familia cómo te ha apoyado? ¿Cómo está tu familia?

"Están al 100 por ciento conmigo, fueron los primeros en los que recargué, creo firmemente que la familia es la que saca a uno adelante, mis amigos. Mi mamá ya es mayor de edad y le afectó ver todos los mensajes que le llegaron y se preocupó. También quiero decir que estoy muy agradecido con todos ustedes, con la prensa, que ha seguido este caso, no me esperaba estar en este lado del micrófono. Sí quiero que se tome esto como algo muy serio en el que todos nosotros podemos ser vulnerables y creo que no hay forma de medir qué tan fuerte o no puede ser una pregunta, simplemente no debe haber violencia".