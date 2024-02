Sofía Niño de Rivera reflexiona sobre la maternidad y las relaciones de pareja

La comediante y actriz, Sofía Niño de Rivera, se presentó este jueves por la noche en el Auditorio Telmex para ofrecer su espectáculo "Vacaciones de sus Hijos", una rutina de stand up donde aborda la maternidad y las relaciones de pareja, entre otros tópicos.

Ante un foro de cinco mil personas, Sofía divirtió a la audiencia con sus anécdotas sobre la vida en familia que tiene con su esposo y sus hijos de cinco y tres años, así también involucró a la audiencia indagando en sus propias historias personales, divirtiéndose con ellos al predecirles quiénes sí y quiénes no tenían relaciones tóxicas.

Por ejemplo, ella misma habló de las propias, confesando que ya había atravesado por varias hasta que encontró la estabilidad con su actual pareja, pues él no tenía traumas y no había pasado por situaciones complicadas, "así que yo no sabía cómo manejar una relación con alguien sano", reflexionó la comediante, lo que provocó risas entre el público.

"Creo en el matrimonio, vivir con alguien es bien bonito, lo único que puede arruinar eso, son los hijos y nosotros tenemos dos. Tenemos una de cinco años y otro de tres y están en la edad en la que los quiero abandonar", contó Sofía, quien entre risas reflexionó que el problema de los hijos no es tenerlos, sino educarlos, y además intentar no traumarlos, debido a que cuando van creciendo, van teniendo dudas sobre la vida cotidiana y son muy expresivos con lo que dicen y lo que sienten, así que como mamá es complicado para ella cómo explicarles situaciones de la vida, sin tener que traumarlos.

Además, compartió al público que ahora es cuando entiende y valora a sus padres. Finalmente, Sofía resaltó que con esta fecha en Guadalajara es que da inicio a su gira 2024.

