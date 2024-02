Shakira: cinco videos para celebrar su cumpleaños 47

La cantante colombiana, Shakira apagará 47 velitas este dos de febrero y por ello queremos celebrarla de la mejor manera: recordando su música a través de algunos de los videoclips que han marcado su carrera.

Aunque es difícil escoger solo cinco temas de una carrera de más de 30 años, iniciamos con "Magia", de su álbum debut del mismo nombre, grabado en 1990, cuando la intérprete tenía apenas 13 años de edad.

Dicho video solo puede encontrarse en YouTube gracias a fans, pues no esta el original, y ellos han subido sus propias grabaciones de la tv-, vemos a una joven Shakira que rememora los momentos que pasó junto a su amor.

Se trata de un material de bajo presupuesto, con una joven cantante con un look muy noventero, pero que ya dejaba ver el talento que tenía para escribir y cantar.

A ese primer disco le siguió "Peligro", de 1993, con el que Shakira llegó a presentarse en el Festival de Viña del Mar, interpretando el tema "Eres"; sin embargo, el despunte de su carrera llegó hasta 1995 con "Pies descalzos", del que se desprende el tema "Pies descalzos, sueños blancos", cuyo video musical fue grabado en México.

El videoclip -que sí está en su canal de YouTube con buena calidad, contrario a sus trabajos anteriores- hace una crítica sobre la sociedad y las máscaras que en los altos círculos se llegan a usar. Aquí tenemos a una Shakira más rockera que mantendría esa esencia en su álbum siguiente ("¿Dónde están los ladrones?") y que migraría más al pop en las siguientes producciones.

Varios años después, ya con fama internacional y cambiando su cabellera negra por rubia, tenemos el álbum "Servicio de lavandería" y el sencillo "Suerte", uno de los más emblemáticos de su carrera.

En el video, donde Shakira luce también uno de sus vestuarios más icónicos, con un pantalón y top en color café, la colombiana optó por utilizar pantalla verde en la que se proyectan imágenes de un océano, montañas, caballos, un atardecer, etcétera, mientras que ella canta y baila.

Ya para finales de 2009, de su álbum "Loba" ("She wolf") destaca el tema "Lo hecho está hecho" ("Did it again"), cuyo video musical grabó junto al bailarín Daniel "Cloud" Campos, quien ha trabajado con cantantes como Madonna y en películas como "The greatest showman" ("El gran showman"). Shakira nos demuestra su talento para el baile esta vez con una coreografía que realiza junto a su pareja en el videoclip, ambos en una habitación y sobre una cama.

Finalmente, para cerrar escogemos el video de "Copa vacía", lanzado en 2023 junto a Manuel Turizo y que forma parte del renacer musical de la cantante, luego de su ruptura con su pareja, el futbolista Gerard Piqué, en 2022.

En la canción, bajo el ritmo de reggaetón, vemos a Shakira como una sirena, con el cabello entre rubio y rosa y recostada sobre la basura.

