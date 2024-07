Joe Manganiello revela la verdadera causa de su divorcio con Sofía Vergara

El rompimiento de Sofía Vergara y Joe Manganiello está dando mucho de qué hablar, pues después de conocer la versión de la actriz colombiana a su distanciamiento con su exesposo, ahora ha salido el actor a desmentirla.

Después de haber estado una década juntos, el matrimonio entre Sofía y Joe ha causado el interés de sus fanáticos, pues se preguntan cuáles fueron las verdaderas razones de su rompimiento cuando se les veía tan felices juntos.

De acuerdo a la versión compartida por la originaria de Barranquilla, el matrimonio con Manganiello había sido debido a que él quería tener hijos y ella no, él reveló ahora que las cosas no sucedieron de esa manera.

"Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: 'Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Solo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien'. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa", aseguró en una entrevista con Men's Journal.

Los comentarios de Joe llegan después de que la actriz de Modern Family, afirmara explícitamente que la razón del divorcio fue porque dudaba en convertirse en una "madre anciana", aunque insistió en que no tiene ningún problema con nadie que elija convertirse en madre a una edad mayor.

Actualmente, ambos han decidido darse una nueva oportunidad en el amor, pues recientemente se le ha visto a la actriz en compañía del cirujano ortopédico Justin Saliman, mientras que Manganiello inició una relación con Caitlin O'Connor.

