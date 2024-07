Joe Manganiello ha refutado las declaraciones frecuentes de Sofía Vergara sobre las razones de su divorcio, desmintiendo que su deseo de tener hijos haya sido el factor determinante. Según el actor, la verdadera causa de la ruptura no está relacionada con la paternidad.

En una entrevista con la revista Men’s Journal, Manganiello, de 47 años y productor ejecutivo de Deal or No Deal Island, declaró: "Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto". El actor también compartió detalles sobre una conversación crucial que tuvieron al inicio de su relación, donde discutieron sobre la posibilidad de tener hijos. "Le dije: 'Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema'. Pero ese no fue el caso con ella", aseguró Manganiello.

En contraste, Sofía Vergara había explicado previamente en una entrevista con El País que la diferencia de edad y su perspectiva sobre la maternidad fueron aspectos determinantes en su separación. A sus 52 años, la actriz colombiana expresó su disposición a convertirse en abuela y afirmó que si el amor llega, su pareja debería aceptar que ella no desea ser madre nuevamente debido a su carrera y estilo de vida.

AFP/ARCHIVO

Manganiello también desmintió las especulaciones sobre una supuesta crisis de mediana edad y un ultimátum hacia Vergara. "Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: 'Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy'. Yo nunca fui así", aclaró el actor.

La pareja, que anunció su separación en julio después de siete años de matrimonio, emitió un comunicado conjunto a Page Six donde expresaron: "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente respeto por nuestra privacidad en este momento mientras atravesamos esta nueva etapa de nuestras vidas".

Según Manganiello su divorcio se debió a “dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede”.

Las diferencias sobre la paternidad y la carrera profesional de Vergara surgieron como temas centrales en el fin de su matrimonio, mientras que Manganiello insistió en que ambos intentaron formar una familia durante el primer año y medio de su relación , aunque sin éxito.

BB