Ángela Aguilar responde a las críticas con canción de Jenni Rivera

Ángela Aguilar no le ha dado respuesta a la ola de críticas que ha recibido. Tras confirmar su romance con Christian Nodal, la cantante de 20 años se ha ocupado de disfrutar de esta relación y de seguir trabajando junto a su padre y su hermano, descartando así el supuesto distanciamiento entre Pepe Aguilar y ella.

La intérprete de regional mexicano, fue quien confirmó su relación con Christian. Después, vino el momento del beso público en el escenario del Auditorio Nacional, para luego ser captados en Europa disfrutando.

Aunque se encuentran en continentes diferentes, la pareja ha externado públicamente que se extrañan y ambos han compartido fotos juntos en sus redes.

Ángela y su familia se encuentran dando una serie de shows "Jaripeo hasta los huesos", mientras que Christian continúa con sus conciertos en Europa, donde acaba de cantar con Andrea Bocelli y de estar con el actor Johnny Depp.

Ángela responde a las críticas con canción de Jenni Rivera

Ángela Aguilar reaccionó a la ola de críticas que ha recibido, tras confirmarse su relación con Christian Nodal, pero no lo hizo desde sus redes, sino desde el Instagram de su perro llamado Gordo , fue ahí donde se posteó una fotografía en la que aparece del brazo de su hermano Leonardo.

La publicación, que fue compartida en los estados, está musicalizada con el tema "Ovarios", de la fallecida Jenni Rivera, cuya letra dice:

" Qué alboroto traen conmigo

Cómo les está calando

En el negocio de grandes

La señora está rifando

Ahí me traen de boca en boca

Quieren quitarme del mando

Todos publican mi nombre

Muchos con malas noticias

Ya no hayan cómo quemarme

Mientras me muero de risa

Síganme dando más fama

Yo los miro de acá arriba (...)".

En la cuenta de "Gordo Aguilar", administrada por la familia, entre ellos, Ángela, también se reposteó una foto familiar que originalmente publicó Pepe Aguilar; además, se elogió al hijo de Antonio Aguilar, quien recientemente estuvo como invitado al show de Jimmy Kimmel.

