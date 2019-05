Sofía Lama se adentra al mundo de “Queen of the south”

La actriz mexicana Sofía Lama puede presumir su año perfecto. Recién terminó la serie “El secreto de Selena”, que hace unos meses se vio en México a través de la señal de TNT y que ahora mismo está disponible en Amazon Prime, donde ella encarnó a la periodista María Celeste Arrarás. Y ahora el público podrá ver también a la estrella en la cuarta temporada de la serie “Queen of the south”, historia basada en la trama de Arturo Pérez-Reverte (“La reina del Sur”), que primero se hizo para la televisión con Kate del Castillo y esta nueva versión internacional es protagonizada por Alice Braga.

Esta cuarta temporada se estrenará el 6 de junio en Estados Unidos por USA Network y en México a finales de 2019 a través de Netflix. Lama interpretará a “Emilia”, una mujer temerosa e inocente, exprometida de “Boaz” (JC Campos), y quien ahora tiene un romance secreto con “Javier” (Alfonso Herrera), sicario de “Teresa”. Ella y “Javier” sienten un profundo amor y sueñan con una vida juntos, pero sus complicadas vidas harán que su futuro se ponga en riesgo.

“Me integro al elenco de la cuarta temporada, se hizo como un cambio de elenco casi en su totalidad, pero obviamente continúa Alice Braga, quien es ‘Teresa Mendoza’, la protagonista. Quisieron empezar la historia ahora en Nueva Orleans, todas las demás temporadas se habían realizado en Dallas. Y estoy muy contenta y orgullosa de integrarme al elenco que es multicultural e internacional, porque todos somos de diferentes lugares”, señala Sofía, quien está muy contenta de esta apertura que ahora tienen los latinos en Hollywood.

“La televisión se ha globalizado con las plataformas (digitales) y podemos ver series de todas partes y los americanos se han dado cuenta de que los latinos somos una comunidad muy fuerte y muy unida que nos apoyamos entre nosotros. Y estas historias que ahora se hacen entre latinos y americanos son súper interesantes porque es la realidad en la que vivimos. Estoy muy contenta de formar parte de esta mezcla, porque hay una originalidad en los proyectos y porque además hablamos en inglés y en español, es perfecto para los dos mercados”.

Sofía está encantada de trabajar con Alice, Alfonso Herrera y Hemky Madera, ella aparecerá en el cuarto capítulo de la nueva temporada de “Queen of the south”. “Mi personaje es una mujer muy romántica, muy sencilla, un poco inocente que cree en el amor y eso la lleva a cometer una tontería, deja todo en México por irse con ‘Javier’, uno de los sicarios de ‘Teresa Mendoza’. Y obviamente las cosas no van a salir nada bien, eso es lo único que puedo contar hasta ahora de mi papel”.

Bienvenida a los retos

Como actriz, Sofía salió de su zona de confort para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento fuera de México desde hace ya varios años.

“Yo siempre he dicho que salir de la zona de confort, es donde vas a encontrar el camino correcto, esto a mí me ha hecho crecer como actriz y como persona, he encontrado proyectos interesantes internacionales, he tenido la oportunidad de llegar a muchos países con mi trabajo y ahora en inglés”, apunta.

Sofía espera poder también hacer cine, pero ahora su prioridad es seguir consolidándose en las series internacionales que se ven por todo el mundo.