Sofía Aragón y sus planes para el 2020

Luego de obtener el tercer lugar en el certamen de belleza Miss Universo 2019, la tapatía Sofía Aragón regresó a México para continuar con sus proyectos y aplicar lo aprendido tras haber participado en el certamen de belleza más renombrado del mundo.

Sobre su presencia en el concurso, la también conferencista y autora platicó sobre su sueño cumplido: “El sueño inició desde que tenía cuatro años. El hecho de que se volviera realidad generó mucha felicidad y orgullo para mí. Independiente del resultado, sabía que ya debía estar agradecida de estar en una plataforma como Miss Universo”.

Su participación y el tercer lugar obtenido son reflejo de la preparación: “Se vio trabajo, se vio la dedicación. A excepción de nuestras reinas, Lupita Jones y Ximena Navarrete, un Top 3 para México no se lograba desde 1988. Me genera mucho orgullo, siendo una plataforma tan difícil y donde requieren a mujeres muy preparadas”, comentó en entrevista con esta casa editorial.

Ahora, Sofía retomará su carrera como conferencista: “Siempre he creído que lo más importante es mi voz. Quiero seguir siendo conferencista, llevo cinco años haciéndolo, pero ahora quiero llevarlo a nivel internacional. Las únicas veces que he salido fue a Nueva York. Quiero viajar por toda Latinoamérica, es un mensaje muy importante y poderoso: la salud mental”, señaló.

Sofía platicó de su larga y diaria preparación para Miss Universo: “Fue de lunes a lunes. No tuve ni un solo domingo antes de descanso. Me lo tomé muy en serio, representar a México no era un chiste, no es pasatiempo ni vacaciones. Cada minuto desde que se me dio la oportunidad lo aproveché para prepararme y hacer un gran papel”.

Y luego del arduo trabajo, para estos días de asueto en Navidad y año nuevo, Sofía Aragón se reencontrará con la familia y los amigos: “En las vacaciones planeo irme con mi familia, recuperar el tiempo perdido”.

Va por la meca del cine

Otro proyecto por venir es la escritura, ahora con otro formato además de los libros: “Estoy escribiendo mi primer película, es uno de mis grandes sueños. También estoy escribiendo mi tercer libro, y tengo contacto con varias empresas televisoras para ver con cuál sigo mi camino como comunicadora”. Sofía también retomará su línea de cosméticos, que lanzó cuando tenía 18 años.

Del guion, Sofía Aragón comentó que es un proyecto que todavía está en ciernes, pero adelantó: “Quiero que también a través de la película se pueda llevar el mensaje, que llegue a la sociedad, que no solo sea entretenimiento. Le digo a mis amigos: el próximo lugar donde los tendré comiéndose las uñas de nervios luego de Miss Universo será en los Oscar”.

A propósito de la entrega de premios, Sofía recordó a los mexicanos que han ganado estatuillas: “Sería importante hacer mi película con un director mexicano”.

Inspiración y libros

En el plano internacional, entre las personas que la han inspirado está la ex primera dama de Estados Unidos: “Michelle Obama, desde hace muchos años. Es una mujer que se ha mantenido auténtica, constante en su mensaje y en su sueño. Inspira autenticidad, trabajo, inspira inteligencia. Siempre la he admirado, aunque no hace lo que yo hago, utiliza su plataforma y su voz para llevar un mensaje: también tiene un libro y hace conferencias. Un sueño sería conocerla”.

De sus libros publicados, Sofía Aragón platicó: “Es el tema de la energía, el decreto, la importancia de las decisiones. Es importante, no solo empodera. No solo el empoderamiento femenino, sino el humano. El tercer libro trata sobre eso, cómo he llegado a estar en donde estoy, cómo al romper paradigmas y etiquetas sociales se puede tener un brillo propio. Una frase que me gusta: ‘si eliges tu propio camino ahí no hay tráfico. No tenemos que seguir el camino de nadie, sino crear el propio’”, comenta.

Como conferencista, Sofía primero impartió charlas para mujeres, para más tarde preparar sus conferencias para empoderar humanos, independiente del género. Del tema de la salud mental, afirmó: “Para mí es importante que se haga consciencia, es una enfermedad que aumenta día con día. Más de un millón de personas al año comenten suicidio. Además: de cada 20 que lo intentan solo uno lo logra. Es una enfermedad silenciosa, un tema tabú. Nadie está exento de vivirla, debemos de estar conectados y estar conscientes sobre el impacto que generamos en los demás”. Para Sofía, hablar en público es algo que viene desde su infancia: “Siempre fue parte de mí, desde muy chica tomé el micrófono, no fue algo que del día a la mañana decidiera. No recuerdo siquiera la primera vez: empecé hablando y descubrí mi vocación”, finalizó.