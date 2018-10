Sobrevivir a infarto, hecho sobrenatural que no puedo explicar: Alexis Ayala

El actor, Alexis Ayala, dijo que cree en las cosas sobrenaturales, en la reencarnación, en la vida en otros planetas y sobre todo en Dios, ya que atravesó por una experiencia que no puede explicar y es la de estar vivo, porque pudo haber muerto.

“Estoy vivo y debería estar muerto, así lo dijeron los doctores, no se explican por qué estoy vivo, la única explicación es Dios y el amor que le tengo a la vida, a mi familia y que no me solté y que ellos no me soltaron”, aseveró el actor mexicano en entrevista.

"Yo creo que hay cosas que no tienen explicación, yo creo que sí hay una reencarnación, que hay vida en otros planetas, yo creo que Dios existe”

El actor de 53 años y con una larga trayectoria artística, indicó que se encontraba grabando la nueva telenovela “Amar a muerte”, cuando el pasado 30 de junio, tuvo un infarto, debido a que tenía la arteria principal bloqueada y otras complicaciones.

“Estaba haciendo 'Amar a muerte' cinco días antes de que tuviera el evento terriblemente maravilloso, porque todo ha sido maravilloso, estaba grabando en una ambulancia mi muerte y cinco días después, estaba yo en una ambulancia peleando por mi vida, en la vida real y gané, sigo en la novela y estoy hablando de trabajo”, explicó.

Además, comentó que no solo fue una experiencia traumática, sino lo describe como algo brutal, terrible, porque todo lo que le sucede al corazón para él es como una enfermedad terminal, que puede ser más larga y desgastante.

“Esto es algo que te sacude todo, estás como un trapo, sin fuerza y sin nada para salir adelante, entonces lo que rescata es el espíritu, es la fe, el amor, es tu mente el que te dice que no te sueltes”.

Dijo que él sí cree en varias cosas: “Yo creo que hay cosas que no tienen explicación, yo creo que sí hay una reencarnación, que hay vida en otros planetas, yo creo que Dios existe”, dijo.

El actor ahora vive la vida mucho más tranquilo, “hay que darle el justo valor a los sucesos que vives, no vivo mi día como si fuera el último, lo vivo como si fuera el primero, para tener una capacidad de asombro, de aprendizaje, no importa la edad que tengas, cada día es una bendición y un día nuevo en donde puedes aprender y vivir cosas maravillosas”, expresó.

Es así que el mejor consejo que le puede dar a las personas es disfrutar el momento y “no tener prisa por ser y hacer, vivir la vida con la oportunidad de hacer y ser mejor, también hay que tomar las cosas con calma, la prisa es mal consejero, hay que disfrutar el momento”, indicó.

Finalmente, dijo que actualmente se siente bien y sigue trabajando en la nueva novela “Amar a muerte”, por eso ahora que ve las cosas desde otra perspectiva ya no dice que le dio un infarto, “ahora le digo 'un aviso del corazón', un aviso de vida para seguir vivo y aquí estoy hablando contigo”, expresó.

El actor forma parte del elenco protagónico de la nueva telenovela, “Amar a muerte”, que se estrenará el próximo 5 de noviembre por el canal Las Estrellas.

AC