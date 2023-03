La serie "Bosé" mostrará a partir del próximo viernes en la plataforma SkyShowtime el lado más personal de Miguel Bosé, sin eludir algunas de sus facetas más controvertidas, como sus infidelidades, sus adicciones o su paternidad a través de gestación subrogada, en una serie que el cantante español ha avalado.

La ficción abordará y explicará durante seis capítulos, de estreno cada viernes, algunos de los eventos más señalados de la vida del artista, muy conocido en Latinoamérica. Será interpretado en su juventud por José Pastor y en su madurez por Iván Sánchez, y recorrerá desde su infancia hasta la puesta en marcha de su gira "Papito", en 2008, que coincidió con su decisión de tener hijos.

Miguel Bosé (Panamá, 1956) ha colaborado en la promoción de la serie y ha reconocido la labor de ambos actores, a los que visitó durante el rodaje, aunque no participó en su preparación. Los desencuentros con su padre, el torero e icono del franquismo Luis Miguel Dominguín (Nacho Fresneda), se alternarán a través de saltos temporales con la tormentosa relación con su primera pareja, Bárbara Nascimbene (Bianca Panconi), o su enfrentamiento con Julio Iglesias (Miguel Ángel Muñoz) por el amor de la actriz Giannina Facio (Mariela Garriga).

"Hacer a un personaje con un carácter fuerte es siempre muy interesante y, como actores, es muy enriquecedor. Hacer a alguien que lo tiene tan claro, que lleva hasta el final lo que piensa, es maravilloso", declaró José Pastor.

Del artista novel tomará el testigo Iván Sánchez, quien se pone en la piel del Bosé adulto en lo que ha definido como "un trabajo interesantísimo". "Los procesos de Miguel como persona, no de Miguel Bosé, son potentes. Ha tenido una vida muy privilegiada por una parte pero muy complicada por otra, y hemos aprendido mucho de cómo él ha perseverado", ha explicado.

La serie, dirigida por Miguel Bardem y Fernando Trullols y escrita por Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre, contará con la inclusión de personajes desconocidos como "la Tata Reme", interpretada por Alicia Borrachero, una segunda madre para el niño Miguel (Hugo Fuertes Marciel), con la que la actriz ha realizado "un homenaje a las tatas de este país" (mujeres que ejercen de cuidadoras de niños durante años y que no forman parte de la familia).

La ficción intentará reunir a profanos y fans del músico en lo que Pastor ha denominado "un regalo" que permite "ver con un telescopio su vida ficcionada".

"Al que no conoce a Miguel se lo va a dar a conocer y el que conoce a Bosé va a conocer a Miguel", dijo Sánchez. A pesar de resultar "un homenaje" al cantante, "Bosé" pretende, en palabras de Fresneda, no ser "una hagiografía": "Se ve desde el primer capítulo que no es un masaje a cuatro manos y él se mete en el fango de una manera muy valiente", ha aclarado.

La producción supone la gran apuesta de la temporada de la nueva plataforma de video bajo demanda SkyShowtime, lanzada en España el pasado 28 de febrero y que ofrece los catálogos de Peacock, Paramount+ o Showtime.

