¿Quién es "Chito" Villegas, cantante acusado de violación por la esposa de Barcelata?

Esta mañana, durante la transmisión de "Venga la Alegría", Mauricio Barcelata habló sobre la denuncia realizada por su esposa, María José Suárez, ante las autoridades por el presunto acto de abuso sexual que experimentó hace unos años a manos del presentador y cantante Luis Fernando "Chito" Villegas, esto luego de haberla drogado con burundanga, una sustancia que provoca mareos, somnolencia y sedación.

Cabe señalar que Barcelata, conductor de TV Azteca, ha demostrado en varias ocasiones su total apoyo y respaldo a su esposa, como cuando los dos colaboraban en el programa "Nocturninos" y él decidió abandonar la conducción del programa en solidaridad , después de que los productores despidieran a María José por solicitar más de dos meses de licencia tras dar a luz a su primogénito.

En esta ocasión, Mauricio no se quedó atrás y mostró su total apoyo tras la denuncia presentada por Suárez Castro ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

María José, en una entrevista concedida al programa matutino, compartió que mantuvo silencio durante muchos años porque no se sentía preparada para hablar sobre el traumático evento que sufrió cuando "Chito" Villegas presuntamente abusó de ella, tras haberla drogado para cometer el acto violento.

La también presentadora actualmente cuenta con el respaldo legal de su hermana , la licenciada Ana Suárez Castro, lo que le brinda un importante apoyo durante todo este proceso.