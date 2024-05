Met Gala 2024: ¿Quién es el modelo que despidieron por ser demasiado guapo?

Antes de que diera inicio la celebración de la Met Gala se hizo popular un video que está circulando en redes sociales, en él se expone una polémica fuera de los atrevidos atuendos que utilizan las celebridades en este evento, esta vez el protagonista fue un modelo italiano, quien dio a conocer su experiencia al asegurar que no fue invitado por ser demasiado guapo.

Su nombre es Eugenio Casnighi y fue a través de la plataforma de TikTok donde rompió el silencio y contó a los cibernautas los detalles del porqué no había sido requerido en la Gala más importante en la moda, además, enfatizó que su belleza le llegó a arrebatar el spot de las cámaras a varias celebridades.

"He estado trabajando para la Met Gala como modelo y anfitrión en 2022 y 2023, y se suponía que lo haría este año. Me han estado mandando mensajes desde hace un mes sobre mi contratación en esta edición”, continúa

Después señaló que a tan solo un par de días del evento, decidieron despedirlo por haberse vuelto viral en la Met Gala 2023.

"Es viernes y la Met Gala es el lunes, y hoy me informaron que me despidieron porque me volví viral el año pasado", cuenta el modelo.

¿Eugenio Casnighi opacó a Kylie Jenner ?

El momento fue cuestionado cuando el guapo modelo estuvo de anfitrión con la hermana menor de las Kardashian, en aquel momento ella llevaba un vestido rojo de Haider Ackermann para Jean Paul Gaultier, incluso así, el cuerpo y el entallado traje negro de su acompañante siguio acaparando las miradas y la atención de la prensa.

INSTAGRAM/ESPECIAL

"Entonces básicamente dijeron, 'Lo hiciste sobre ti mismo, así que no podemos tenerte trabajando aquí'", señaló el italiano sobre el motivo de su despido.

"Siento mucho decepcionarlos a todos, porque he leído muchos comentarios acerca de ella, pero Kylie Jenner es agradable, fue amable conmigo, hablamos poco porque estuve junto a ella toda la noche, me preguntó de dónde era, es agradable, no puedo decir nada malo acerca de ella y luce muy hermosa en la vida real", contó.

Así como Kylie, el modelo aseguró que Emma Stone, Blake Lively y Kim Kardashian también tuvieron gestos de amabilidad con él.

En cambio, las celebridades más descorteses, a su punto de vista, fueron Bad Bunny y Doja Cat.

SM