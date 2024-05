La Gala del Met representa uno de los momentos más icónicos de la moda, es por eso que muchas celebridades de talla internacional lucen sus atuendos en la temática de este año.

"El Jardín del Tiempo" fue el emblema principal para mostrar atuendos llenos de fantasía y tonos florales, tal es el caso de celebridades como Jennifer López, quien lució un atuendo ajustado lleno de su peculiar estilo en transparencias, eso sí, lo acompaño con unas flores plateadas al estilo diosa de un Jardín del Edén, mientras que Zendaya, otras de las celebridades host de la gala, lució un vestido en tonos azules y verdes muy adoc a lo que esperamos de una celebridad de su talla.

EFE/Justin L

Este año ambas artistas son copresidentas del evento anual de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte. Y ambas recibieron vítores de la multitud de entusiastas de la moda que se agolpaban cerca de la entrada.

Tanbién lee: Ricky Martin es comparado con Britney Spears en redes sociales

En ambas estrellas los diseñadores invirtieron muchas horas para presentar un look que busca la inspiración de los cuentos de hadas en tiempos contemporáneos, Schiaparelli hizo que el vestido de López luciera casi como una segunda piel y, en el caso de Zendaya, Margiela su diseñadora, busco asemejar los tonos de un pavo real con los tonos azules y verdes acompañados de un maquillaje dramático y gótico.

EFE/Justin L

Otro de los Spots en la red carpet verde fue Colman Domingo, quien se puso una chaqueta marfil con una capa, sosteniendo un ramo de alcatraces blancos, mientras que Tyla eligió un vestido con textura de arena. En la mano llevaba un reloj de arena al subir por las escaleras del museo.

AP/Evan A

Sam Smith tenía rosas metálicas plateadas y doradas en la cintura de su chaqueta, y Jack Harlow también optó por flores, pero sutilmente con un boutonniere floral plateado y perlado.

La mente maestra de la gala, Anna Wintour, lució un abrigo negro adornado con flores multicolores. Su compañero de copresidente de la gala, Bad Bunny, se vistió completamente de negro.

EFE/Justin L

Una embarazada Lea Michele lució un modelo de Rodarte, inspirado en la colección primavera/verano 2012 de la marca.

"Me siento honrada de estar aquí y traer a mi bebé conmigo", dijo Michele. "No creo que me permitieran traer a alguien más, pero traigo uno", dijo entre risas. "Estoy muy agradecida. Me siento muy hermosa, ya sabes, en este embarazo".

SM