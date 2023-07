Sinead O'Connor, la artista irlandesa mejor conocida por la canción "Nothing Compares to You", y por una polémica de la que nunca pudo liberarse en los años 90, ha fallecido este miércoles de 26 de julio.

La noticia fue confirmada por el medio "The Irish Times". Sinead O'Connor tenía 56 años.

En momentos más información.

FS