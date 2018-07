Sin nostalgia por "El Chavo del 8", asegura Édgar Vivar

La nostalgia por los programas de "El Chavo del 8" y de "El Chapulín Colorado" es más por parte del público que de los propios actores que formaron parte de la serie, aseguró el actor Édgar Vivar, conocido por su personaje de "El Señor Barriga".

En entrevista en el lobby del Teatro Xola donde asistió para apoyar al elenco de la puesta en escena "Martes con mi viejo profesor", Vivar respondió que de su parte está superada esa nostalgia, porque está sorprendido con los nuevos formatos de televisión.

"No siento nostalgia, fue bueno en su momento, para mí está terminado el recuerdo, pero la gente sigue siendo bondadosa con el programa porque lo sigue disfrutando. La emisión fue el reflejo de una época, de un momento histórico y social irrepetible, ahora es un poco el mercado de la nostalgia, porque el público ve la producción y asocia alguna parte de su vida".

Respecto a la bioserie que se prepara de Roberto Gómez Bolaños, mencionó que "han hecho un acercamiento conmigo directivos de Televisa, pero aún no hay nada concreto y hasta no firmar, no hay nada, y quien la realizará será Roberto Gómez Fernández".

De buen humor, afirmó que está bien de salud y respecto a su libro autobiográfico respondió con sarcasmo:"Cuando muera ya lo podrán leer, así que ahora voy a disfrutar de esta obra que es un clásico", finalizó.

OA