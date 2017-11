Simple Plan celebra en México sus 15 años de carrera

Además de mandar un mensaje de apoyo a México por lo sucedido en el mes de septiembre, luego del terremoto, Simple Plan también tacho los comentarios negativos por parte del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La banda franco-canadiense también quiso extender sus manteles largos de celebración hasta suelo mexicano y la noche de ayer complació a sus fans mexicanos en el Pepsi Center para conmemorar el 15 aniversario de su álbum debut titulado No Pads, No Helmets...Just Balls.

Poco más de tres mil 500 personas se dieron cita en este recinto para recibir en punto de las 21:00 horas a Pierre, Jeff, Sébastien y Chuck, integrantes del grupo, con un grito que les daba la bienvenida.

"¡Hola México! Son asombrosos", fueron las primeras palabras que Pierre, su vocalista, dedicó a un público compuesto por hombres y mujeres, en su mayoría veinteañeros, antes de arrancar la noche con "I'd Do Anything" y luego de dar la bienvenida, continuar con "Worst Day Ever".

"¡Santa mierda, México! Vamos a tomar un respiro profundo y a la cuenta de tres quiero escuchar un gran grito de ustedes", diría a mitad del segundo tema, lo que provocó la ovación de los presentes, quienes obedecieron del principio a fin las indicaciones del cantante.

Lleno de energía y brincando por el escenario, el intérprete hizo rememorar los inicios de la banda, los cuales adquirieron popularidad desde 1999, portando una camisa negra con el número 9 grabado en la espalda y con la leyenda Role Model en la parte delantera. La noche siguió con otras canciones como "You Don't Mean Anything", y "I'm Just a Kid", en dónde ondeó por unos segundos la bandera mexicana, la cual colocaría extendida detrás de él antes de seguir con el show.

"Se ven tan hermosos esta noche. 15 años ya, ¿me están bromeando? ¡La quinceañera! Cuando digo 15 años me hacen sentir viejo, pero está bien, está bien. Sigo teniendo todo mi cabello, todo está ahí", bromeó mientras estaba parado sobre una bocina.

Luego de cantar "When I'm With You" y pedir en repetidas ocasiones la ayuda del público para corear los temas al unísono, Pierre volvería a tomar el micrófono para decir: "Es genial estar de regreso en México y lo voy a decir, la Ciudad de México es número uno...para mí.

Sólo no le digan a Brasil. Veo a mucha gente, se ven muy jóvenes, tal vez por allá de 2002 eran unos niños, muy muy pequeños e imagino pidiéndole a su mami que querían ver a Simple Plan. ¡No, no, no niño! Y ahora 15 años después pueden decir, madre, voy a ver a Simple Plan", para después interpretar "Meet You There" y "Addicted".

"¿Se acuerdan del 2002? Era una época diferente, no había nada de Twitter, Snapchat, Facebook y toda esa porquería. También fue antes de esos bellos websites como Porntube y sexyseñoritas.com. Lo que me recuerda, ¡hola señoritas!", afirmaría antes de cantar "My Alien" y "God Must Hate Me".

"¡Amo este lugar, los tacos, el tequila, las margaritas, las chicas, el lenguaje! Olvide decirles algo: ¡Somos Simple Plan! ¿Alguien de ustedes nos ve por primera vez?", preguntaría en una pausa. "Mucho gusto, ahora son parte de la familia Simple Plan", sentenció antes de presentar al grupo.

Luego de interpretar "Won't Be There", el grupo pondría el toque divertido al lanzar grandes pelotas de playa al público, quien respondió con alegría al pasarlas de un lado al otro entre la audiencia y cantar "One Day".

"He escuchado a mucha gente mala decir porquerías de ustedes, así que quiero decirle a Donald Trump que es un jodido idiota. Ustedes siempre nos han hecho sentir como en casa", afirmó su baterista Chuck, antes de intercambiar de roles con Pierre, quien asumió la batería por unos minutos mientras la banda interpretó Grow Up, para luego lanzarse por unos segundos entre el público que lo cargó en sus brazos para luego regresar al escenario.

El toque nostálgico lo daría inmediatamente después Pierre, quien con guitarra en mano canto en solitario "Perfect", no sin antes pedirle al público que iluminara el lugar con las luces de sus celulares, para después hacerse acompañar por los otros integrantes, y luego de finalizar quitarse la playera para lanzarla a los fans.

El grupo volvería una vez más para cantar "Shut Up", "Jump" y "Boom", este último provocando la euforia de la gente al ser bañado en confetti.

La noche fue completada con "Jetlag" y su vocalista haría uso del micrófono para mandar un mensaje a México luego del terremoto y explicar por qué David, uno de sus integrantes, no se encontraba presente.

"Sabemos que hace un par de meses sufrieron a causa de un gran terremoto y les deseamos lo mejor y todo nuestro apoyo para que se recuperen. David sigue siendo parte de Simple Plan aunque no lo vean esta noche. Si siguen nuestras redes sociales seguramente saben que actualmente atraviesa por una depresión pero les prometemos que el próximo año estará aquí con nosotros", dijo.

Antes de cantar "Summer Paradise", Pierre subió al escenario a ocho chicas para tomarse una foto a su lado, para luego de poco más de hora y media, interpretar "Crazy", momento en que abandonó el escenario y apareció hasta atrás de la gente acompañado de varios miembros de seguridad, para agradecer el cariño del público mexicano para regresar una última vez al escenario y finalizar la noche con su popular canción "Welcome to my Life".