Simon Cowell se fractura la columna en accidente

Realizar algunas actividades pueden terminar en el hospital. Muestra de ello es lo que le ocurrió al juez de programas como "America's Got Talent" y "The X Factor", Simon Cowell, este sábado cuando se fracturó la columna.

El presentador de televisión se cayó de su nueva bicicleta eléctrica mientras estaba practicando en su casa en Malibú, California, por lo que debido a la gravedad de su lesión tuvo que ser operado en el hospital.

Según informó "The Hollywood Reporter" es debido a esto que Cowell no está formando parte de las grabaciones de esta semana de "America's Got Talent", pues debe recuperarse.

"Simon se cayó de su bicicleta el sábado por la tarde mientras probaba su nueva bicicleta eléctrica en el patio de su casa en Malibú con su familia", dijo un portavoz del ejecutivo, quien añadió que se lastimó la espalda y lo llevaron al hospital.

"Está bien, está en observación y en las mejores manos posibles", añadió.

Solidaridad de "America's Got Talent" a Simon Cowell

La noticia del accidente que sufrió Cowell no pasó de largo para sus compañeros del show "America's Got Talent", pues en las grabaciones le echan de menos, al menos eso se ha dejado ver en sus compañeros.

Sofía Vergara compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía donde ella, Heidi Klum y Howie Mandel hacen un gesto para dar a notar la ausencia de su compañero.

"¡Extrañamos a nuestro jefe! ¡Vuelve pronto, Simon Cowell!", se lee en la publicación de la actriz y modelo colombiana.

De acuerdo con TMZ, la operación a la que fue sometido Simon Cowell tuvo una duración de seis horas, pero que aún se desconoce todo esto afectará a su trabajo.

"America's Got Talent" tiene programado reanudar sus shows en vivo el 11 de agosto.

IM