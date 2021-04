Silvia Pinal a Frida Sofía: Déjame abrazarte, resolvamos esto juntas

Silvia Pinal rompió el silencio luego de la acusación de Frida Sofía hacia su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla tocado cuando ella tenía cinco años. Al respecto, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán han reiterado el apoyo a su padre, sin embargo, ahora la cabeza de la dinastía Pinal aseguró por medio de un comunicado haberse sensibilizado a largo del tiempo que duró su programa "Mujer, Casos de la vida real" y que las historias de abuso hacia ellas, le tocaron fibras muy sensibles como madre y que por ello asegura que no es inmune a lo que ahora pasa en su familia.

La actriz de 89 años de edad agradeció la preocupación que han mostrado muchas personas hacia su persona en un momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz. "Gracias a 'Mujer, Casos de la vida real', siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón, estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana, no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas".

La llamada "Diva del Cine Nacional" en el texto envió un mensaje directo a Frida en donde le pide la oportunidad de abrazarla y de resolver todo lo que le ha pasado, pero juntas y alejada del ruido mediático. "Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto".

En su escrito, Silvia Pinal exhortó a los medios de comunicación en respetar este momento difícil en el que se encuentra y que como matriarca de la familia es su deber buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad, el vínculo que necesitan para resolver cualquier tipo de desavenencia.

Frida Sofía asegura que Enrique Guzmán golpeó y violó a Silvia Pinal

Frida Sofía contestó el comunicado que Alejandra Guzmán subió el fin de semana a sus redes sociales y en donde asegura meter las manos al fuego por su padre Enrique Guzmán, sin embargo la nieta hoy aseguró estar triste por lo que publicó su famosa madre y aseguró que el cantante de "Mi cabeza en tu hombro" no sólo la manoseó a ella sino que también golpeó y violó a Silvia Pinal en repetidas ocasiones.

Al parecer el escándalo de la familia Guzmán-Pinal no tiene tregua y ahora la hija de la rockera usó nuevamente su cuenta de Instagram para expresar su sentir y de paso abrir más la herida al asegurar que la Reina de Corazones supo lo que le hacía su padre a su famosa madre.

"Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfectamente quien es él. Sabes que violaba y que le pegaba puñetazos a mi abuela (Silvia Pinal). Llorabas de pensar en sus ojitos morados", escribió Frida.

También reveló que en una ocasión el pionero del rock and roll en México le tiró los dientes a Alejandra y que también ella sufrió abusos de él, es por eso que Frida le recalcó a su madre que con ella se rompe la cadena de silencio que hay en su familia.

"A ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad. Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free (la verdad nos hará libres). Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara", deseó.

La también cantante, pero de urbano, aseguró en su escrito estar muy orgullosa del valor que tuvo para hablar sobre lo que le sucedió desde los 5 años de edad y que ahora se siente libre de haber podido expresar su sentir, ya que siempre pensó que ella era quien permitía al cantante hacer lo que le hizo. "A lo mejor tú todavía no estás lista a hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quien es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos. Por más que me tires de a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es 'tiene problemas mentales'. Hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos. Y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas", finalizó.

jb