Eugenio Derbez tiene en total cuatro hijos, todos de diferentes mamás. En este sentido, Aislinn es hija de Gabriela Michel, con quien el actor estuvo casado un año en 1986.

Después, en 1991, tuvo a Vadhir junto a Silvana Prince, misma que durante su juventud desempeñó papeles como bailarina y participó como concursante de Miss Puebla.

Finalmente, Eugenio Derbez tuvo a José Eduardo junto a la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, y a su última hija, Aitana, con la cantante Alessandra Rosaldo.

Así, podemos darnos cuenta que la vida privada de Eugenio Derbez ha sido un poco caótica, por lo que no nos sorprendería saber que algunas de sus ex-esposas no lo tengan en tan buen concepto.

En este sentido, en una entrevista realizada por el medio Delarosatv a Silvana Prince, mamá de Vadhir, aseguró que el actor no fue un buen padre para su hijo en su momento, pero que ya está mejorando.

“Pues, está mejorando. O sea, en su momento no lo fue. Eso ya se sabe, no lo fue, pero pues ha cambiado. También la edad, digo, uno va cambiando, los años no pasan en balde. Y bueno, no sé, o sea, lo ven, hablan bien con él, se comunican bien, y pues cada quien hace su chamba, ¿no?”. Comentó la ex bailarina al medio.

Recordemos que, desde hace tiempo, Vadhir decidió dejar utilizar el Derbez como parte de su nombre artístico, pues le molestaba que las personas le quitaran el mérito propio que le correspondía por llevar este apellido.

De acuerdo con declaraciones de su mamá, ser un Derbez no abre las puertas del medio más fácil, sino que, al contrario, es más bien una carga, pero la gente no lo entiende.

Del mismo modo, Silvana compartió que Vadhir y sus hermanos se llevan muy bien, y que ella también lleva una buena relación con las mamás de los otros hijos de Eugenio.

