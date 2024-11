Bobby Pulido anuncia retiro de los escenarios para convertirse en político

Bobby Pulido ha decidido retirarse de la música y los escenarios para incursionar en la política. El famoso cantante e intérprete de “Desvelado” anunció a través de una conferencia de prensa la clausura de su carrera musical que cerrará con una gira de despedida a realizarse en el 2025, aún con fechas pendientes. Un año después, en 2026, el cantante buscaría un cargo público en la política, aunque de momento no dio más detalles acerca del puesto ni del partido político que será su base.

A través del evento transmitido en su página oficial de Facebook, Pulido agradeció el cariño y apoyo de sus seguidores durante estos años de conciertos y reproducciones que pusieron al artista en lo más alto del tex-mex. Si no especificó los detalles de sus planes futuros con respecto a la política, tampoco anunció las ciudades que visitará ni las fechas en que se realizará dicha gira de despedida.

"Hoy estoy anunciando mi gira de despedida para el próximo año. No es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho, siento que mi vida ha cerrado un círculo completo" declaró el cantante.

La política no es nada nuevo en el artista, pues el músico de 53 años es egresado de la Licenciatura en Ciencias políticas por parte de la Universidad de Santa Maria en Estados Unidos.

"En 2026 estaré postulándome en un cargo político, en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida: servir a mi gente. Por ahora no puedo revelar a qué puesto me postularé ni ningún detalle, la gente (está) agotada de una temporada política. En su debido momento, todos sabrán lo que represento y en qué capacidad me gustaría servir" declaró.

Entonces, habrá que esperar a este par de grandes anuncios de Bobby Pulido. Primero estar atentos a las fechas de la gira de despido, y luego conocer qué será de su nueva faceta política.

