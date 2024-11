La espera por fin ha terminado, pues a partir de este jueves, Wicked: Parte uno está disponible en los cines a nivel mundial.

Esta es una adaptación cinematográfica muy esperada por los fans de los musicales, pues está basada en el musical de Brodway estrenado en 2003, que a su vez, es una adaptación de la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Es uno de los musicales más populares del mundo.

La historia se centra en los orígenes de Elphaba, la malvada bruja del Oeste, y su amiga Glinda, la bruja buena. Ambas son estudiantes en la Universidad de Shiz, en la Tierra de Oz, y aunque toman caminos diferentes, demostrarán que su amistad es inquebrantable.

Esta nueva versión es protagonizada por las cantantes y actrices Ariana Grande y Cynthia Erivo, y según las críticas, hacen un trabajo excepcional en pantalla.

Los aficionados al teatro musical están ansiosos por escuchar las nuevas versiones de canciones como “Defying Gravity” o “Popular”, y no es extraño que algunas personas no puedan resistirse a cantar junto con las protagonistas. Sin embargo, esto puede llegar a ser molesto, pues la regla número uno en el cine es guardar silencio para disfrutar mejor la película y tener una experiencia satisfactoria durante la proyección.

Es por esto que algunos cines de Estados Unidos han colocado carteles a las entradas de las salas de cine, pidiendo a los asistentes que se abstengan de cantar mientras ven la película , con el fin de no arruinarles la experiencia a los demás.

“A nuestros invitados viendo Wicked, les pedimos que le permitan a los demás disfrutar su experiencia en el cine. Por favor absténganse de cantar durante la función”, enuncian algunos de estos carteles.

Probablemente estas restricciones molesten a varios fans de Wicked, sin embargo, respetar las reglas del cine como guardar silencio, no subir los pies ni golpear los asientos, no tirar comida, no obstruir la vista, entre otras, garantiza una experiencia agradable al momento de ver una película en la pantalla grande.

