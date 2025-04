"El fin de las primeras veces" es el primer largometraje del director tapatío Rafael Ruiz Espejo, el cual nos adentra en la vida de "Eduardo", un joven proveniente de una comunidad pequeña que decide moverse a Guadalajara para realizar el examen de admisión a la universidad.

Dueño de sus días y de su tiempo con plena libertad por ocasión primera en su vida, alejado de sus padres y de un entorno en el que jamás ha podido ser él mismo, Eduardo se entregará de lleno a la sexualidad floreciente que la ciudad le ofrece, -con los respectivos desamores y excesos que esto implica-, además de ver sus horizontes expandidos al vincularse con personas que le demostrarán que en los vericuetos de la sexualidad y en los amores, la única realidad es que no hay nada escrito. Todo esto, con Guadalajara de telón de fondo.

"El fin de las primeras veces" es una película realizada con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía -Imcine-, Cultura Jalisco y Filma Jalisco, y que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, para posteriormente ser exhibida en Europa, en uno de los festivales más importantes de la escena cinematográfica LGBTIQ+. Rafael Ruiz Espejo –que previamente ya había realizado cortometrajes también ambientados en Guadalajara- compartió con EL INFORMADOR la experiencia de dirigir su primera película de larga duración, como un referente creciente de un cine genuino, directo y cotidiano que retrata la vida queer –con sus glorias y desencantos- con los que cualquiera puede identificarse, pero ambientada en las calles, sitios y entresijos de Guadalajara.

La experiencia de grabar un largometraje

"El fin de las primeras veces" fue una eclosión constante tanto para Rafael Ruiz Espejo como para el protagonista Alejandro Quintana: la historia fluyó por sí misma. El guion cambió durante el mismo proceso de grabación de acuerdo al flujo artístico y espontáneo en el que el equipo se desenvolvía, aunado a la manera de dirigir de Rafael, que permite a sus actores una libertad para conseguir una naturalidad fílmica.

"El guion evolucionó mucho en el rodaje. Y eso está padre, permitirte el no amarrarte a nada, nada está calcado en piedra”, cuenta Rafael Ruiz Espejo-. “Lo que no está funcionando hay que cambiarlo, a mí me gusta sentir ese instinto o ese empuje que lleva la película por sí misma en lugar de forzarla a que sea algo que escribí. Porque muchas veces las cosas que salen genuinamente frente a la cámara son mucho más poderosas que si tratan de emular algo que estaba escrito", asegura.

Rafael Ruiz Espejo, director de "El fin de las pequeñas cosas". EL INFORMADOR/ F. Salcedo

Es gracias a este abordaje artístico que el espectador podrá vincularse y sentirse identificado con la historia, pues "El fin de las primeras veces" explora con realismo esas risas y dolores cotidianos, esos desamores que duelen como si se fuera acabar la vida, esos instantes salaces donde el único raciocinio es el de la carne. Esas noches de fiesta, esas borracheras juveniles, esos excesos del albedrío y los desbarrancos de las drogas. De modo que, sin recurrir a elementos melodramáticos, "El fin de las primeras veces" es un retrato de la juventud con el que las personas queer podrán dialogar: todos hemos llorado, todos hemos sufrido, todos hemos disfrutado, todos hemos vivido ese final de las primeras veces.

Para Alejandro Quintana, protagonista de "El fin de las primeras veces", realizar la película fue una experiencia que hizo eco en su propia vida. Originario de San Luis Potosí, tuvo que mudarse a Guadalajara para estudiar, donde, de manera similar al personaje que interpreta, se encontró con el panorama ilimitado de la vida lejos de los padres. Pero el proceso de aceptarse y descubrirse no concluyó ahí: en un principio le fue complicado compartir con sus seres queridos que sería el protagonista de una película de temática LGBTIQ+, y cuyo contenido podría desentonar con maneras de ver el mundo más tradicionales. No obstante, poco a poco sus familiares fueron apoyándolo, hasta compartir con orgullo que Alejandro protagoniza una película cuyo estreno será en San Francisco, y que además será mostrada en festivales de Europa.

Alejandro Quintana, protagonista de "El fin de las primeras veces". EL INFORMADOR/ F. Salcedo

"Interpretar a Eduardo me hizo recordar mi primer año aquí en Guadalajara, mis primeros meses, mis primeras experiencias”, rememora el actor. “Grabar esta película fue una experiencia muy bella. En mi experiencia como foráneo puede decir que Guadalajara es un lugar muy importante que está en un aspecto de cambio, que está revolucionando mucho en este tema artístico”.

Una película que busca acompañar

"El fin de las primeras veces" no busca adoctrinar a nadie, ni cambiar la mentalidad de nadie: simplemente muestra y da espacio a las vivencias LGBTIQ+, tanto para visibilizar como para acompañar a todas aquellas personas que están atravesando ese proceso de descubrirse a sí mismos, en palabras de Rafael Ruiz Espejo.

"Es importante no olvidar dónde estamos parados como país, no podemos cometer el error de asumir que ya ganamos, porque hay un montón de gente que vive reprimida, violentada. Siendo honesto, no sé qué tanto el cine pueda hacer para cambiar a una sociedad. Lo que sí sé que puedo hacer es poner en el mundo una película para que alguien se sienta identificado y acompañado, darle una película que le dé esperanza, que le haga ver que eventualmente va a ser feliz y va a ser libre. Para mí eso ya es mucho, darle a un joven o a una joven la esperanza de que se puede ser feliz, a un joven que tiene que fingir cuando está con sus padres para que no le hagan la vida imposible. Lo que yo hago no está para educar a nadie. Más bien está para acompañar a la gente, y entonces yo espero que llegue a los ojos de quien necesite verla", dice.

La película fue filmada gracias a Filma Jalisco, apoyo del cual Rafael Ruiz Espejo agradece pues fue fundamental para concretar el sueño de su primer largometraje. “FILMA Jalisco es una cosa que hay que atesorar y cuidar mucho, hay que ser responsables con un fondo como el de FILMA. Es muy importante para el estado, me imagino que es un esfuerzo brutal conseguir el presupuesto como para que exista y siga vivo, entonces hay que usar de manera muy responsable esos recursos y hacer lo mejor que podamos con ellos”.

Respecto a de qué trata “El fin de las primeras veces”, Rafael Ruiz Espejo comentó que "es la primera borrachera de un chico de familia conservadora que explora Guadalajara por primera vez y en el camino tiene sus tropiezos explorando en el amor y el sexo”. Por su parte, Alejandro Quintana dio una respuesta relacionada con lo que la película fue para él: "es la primera vez que alguien intenta ser él mismo", finalizó.

El dato:

El largometraje tuvo como locación distintos escenarios icónicos de Guadalajara, desde el templo El Expiatorio, el Agua Azul, las estaciones del Tren Ligero, y el Bar Babel, localizado en el Centro Histórico. Espacios que forman parte de la cotidianidad de los tapatíos, y que también son de la comunidad LGBT+; las calles de los primeros amores, las esquinas de los besos furtivos, las oscuridades de las cosas no dichas. "El fin de las primeras veces" es un retrato genuino de la Guadalajara queer, viva y contradictoria, de la Guadalajara de borracheras y besos múltiples, apasionada, experimental y sexual. Un escenario del que de alguna u otra manera todos conocemos, pero que ahora viviremos de una manera distinta a través de la historia de "Eduardo".

Rafael Ruiz Espejo es un director tapatío egresado del Departamento de Iluminación y Sonido (DIS) de la Universidad de Guadalajara. También ha dirigido los cortometrajes “Primavera”, “Verano” “Invierno” y “Charco”. “El fin de las primeras veces” es su primer largometraje, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía -Imcine-, Cultura Jalisco, y Filma Jalisco. La película tendrá su estreno mundial el próximo 24 de abril en el Festival Internacional de Cine de San Francisco.

FS