Siddhartha te canta "A la distancia"

A poco más de un año que estrenó su más reciente disco, “Únicos”, el cantautor tapatío Siddhartha sigue con la promoción de su álbum y ahora está lanzando el tercer sencillo de esta placa llamado “A la distancia”, una balada rock con sonidos de antaño que evocan a la nostalgia.

La letra es sobre una pareja que termina su relación, pero la experiencia de haber compartido un momento de sus vidas, la recordarán por siempre. En este momento el músico se encuentra en Baja California Sur donde rodará el videoclip que estará listo en las próximas semanas.

“Este sencillo fue el que la gente de alguna manera eligió a través de los plays, en las redes y la reacción en los conciertos y decidimos hacerle caso al público. Fue un tema que prácticamente no me di cuenta en qué momento lo compuse, fue como entre una canción y otra mientras estábamos en un ensayo, y se me vino la idea a la mente y fue algo que surgió así, muy espontáneo, y así las cosas son buenas, cuando no hay que forzarlas y dan de sí”, comparte en entrevista.

“Únicos” ha sido un disco que le ha permitido a Siddhartha estar de gira por diferentes países de América Latina, pero también naciones como Estados Unidos y España, “hemos hecho como 15 ciudades de Estados Unidos y recorrido lugares de Ecuador, Guatemala y Argentina, ahora en México estamos en el cierre de año, recorriendo de Norte a Sur”.

Siddhartha ha estado componiendo nueva música y recién acaba de producir para una banda tapatía y en junio pasado para Sasha Sokol. “Para 2018 tengo otros proyectos también, continúo con el tour ‘Únicos’… Vamos a sacar un cuarto sencillo que probablemente sea una versión en vivo y empezará a grabar un nuevo disco”.

Viene al Foro FIL

El domingo 26 de noviembre Siddhartha estará alternando el escenario con el español Xoel López a las 21:00 horas en el Foro Expo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la entrada es gratuita. “Nosotros vamos a tocar alrededor de las 22:00 horas, para invitar a la gente a que se quede a esa hora. Estoy emocionado porque es un concierto gratuito para todo el mundo, eso le da mucha oportunidad a gente que de pronto no tiene el recurso (de comprar un boleto)”.

Compartir el escenario con Xoel se debe a que Madrid es el invitado de honor de la FIL, explica Siddhartha que es una buena opción para el público de disfrutar dos propuestas musicales distintas, de momento no se prevé que vayan a colaborar en el escenario. “Acabo de estar en España y esto ha sido como una suerte de intercambio, en julio estuve por allá y varios (de ese país) ahora serán parte del elenco de la FIL, son parte de la escena alternativa entre España y México. No hemos planeado hasta ahora ninguna colaboración (con Xoel) pero tampoco está descartado”, finaliza.