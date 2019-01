Shannon de Lima, cambia de piel

Ir más allá de las pasarelas y adentrarse a las cúpulas de la moda es uno de los principales objetivos de Shannon de Lima, la top model venezolana que decidió reforzar su carrera como empresaria a través de su firma “Shasha Store”, que desde su lanzamiento y apertura en Miami (Estados Unidos), ha dado una visión muy diferente a la modelo sobre la industria de las tendencias y el impulso femenino.

Durante su primera visita a Intermoda, la modelo compartió las novedades que se avecinan en su carrera con colaboraciones internacionales que la llevarán a explorar otros mercados femeninos en las tendencias deportivas y la belleza a través de una línea de maquillaje más amplia, además de seguir como embajadora, por segundo año consecutivo, de firmas internacionales como la colombiana Ann Chery, con la que recorre América Latina y promociona las bondades de las prendas de control.

“Estoy enfocada en mi tienda en Miami lanzando una nueva colección. Tuvimos gran éxito con el lanzamiento de un labial y ahora queremos colaborar con marcas más grandes, trabajo a la par con una marca deportiva y de yoga, vienen muchas sorpresas, estoy muy contenta”.

La modelo anota que pese a que su carrera despuntó sobre las pasarelas y frente al lente de las cámaras, su preparación desde un inicio apuntaba al diseño de moda con la ilusión de emprender su propia marca, aspiración que ahora es una realidad con gran potencial de crecimiento ante los esfuerzos que ha vertido para tomar con seriedad el mundo empresarial.

“Siempre fue lo que quise realmente, apuntarme como empresaria, abrir mi propia tienda con mis colecciones, está en planes el lanzamiento de mi línea de trajes de baño. Me gusta estar mucho de este lado, detrás de la cámara. El diseño fue para lo que estudié”.

Añadió que una de las complejidades de emprender una firma es competir ante toda la oferta que existe, particularmente en el mercado femenino en el que ella decidió proyectar su creatividad, por lo que definir el ADN de “Shasha Store” ha sido una de sus prioridades y que en cuestión de meses logró acaparar un público muy especial.

“La marca está pensada para una mujer que quiere sentirse cómoda, sexy y segura, que pierdan el miedo a explorar su estilo. Yo trato de mostrarme como soy, es algo especial cuando caigo en cuenta que puedo ser un modelo a seguir para inspirar a alguien, por eso este año quiero potencializar mi lado empresarial. Como mujeres hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas, que no solo podemos llevar una casa, queremos seguir siendo más independientes, solamente tenemos que salir y cumplir nuestro sueño”.

Shannon aseguró que si bien sus atributos físicos la han llevado a estar en los desfiles y editoriales de moda más prestigiadas del mundo, su desarrollo como modelo y la empatía que ha despertado en el público la hacen ser consciente sobre el impacto que logra en las mujeres que desean seguir sus pasos sobre las pasarelas.

“Para destacar en el modelaje tienes que definir tu personalidad, no dejar que la cabeza se te llene de cosas negativas de las personas que te pueden rodear en esta carrera, siempre te van a señalar, por eso es importante tener una familia que te sepa guiar, que te respalde y te haga sentir bien por quien eres”.

Los rumores ni le van ni le vienen

Aunque los rumores sobre su vida privada y su posible relación con el futbolista colombiano James Rodríguez -ex delantero del Barcelona- han sido más constantes en la prensa rosa, la modelo asegura no tener problemas con lo que se dice fuera de sus áreas laborales al considerar que no presta ni la más mínima atención a las publicaciones que intentan inmiscuirse en sus relaciones fuera de la pasarela.

“Nada de esto me afecta, no leo esos rumores, es algo que no me importa, solo me interesa lo que ocurre en mi familia y mi gente cercana. Sé que solo son chismes y trato de no enfocarme en nada de eso, no me quita el sueño que hablen de mí”.