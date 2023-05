Shakira fue premiada como la Mujer del Año por Billboard el pasado fin de semana, fecha en la que también se le vio disfrutando del Gran Premio de Miami acompañada de Tom Cruise. La colombiana había pasado unos meses de "cambios sísmicos", según calificó durante la entrega del homenaje de Billboard en el que pronunció un discurso en el que ha empoderado a las mujeres.

Los cambios en la vida de la cantante de temas como "Monotonía", "Te felicito", "Hips Don't Lie", entre otros, surgieron a partir de que iniciaron los rumores de una infidelidad de su expareja, Gerard Piqué, de quien finalmente se separó.

Pero, la colombiana también puso tierra de distancia y un océano completo. Este 2023 se mudó junto a sus hijos Milán y Sasha a Miami, dejando atrás el hogar familiar que compartía junto al exfutbolista y presidente de la Kings League, Gerard Piqué.

La mansión se ubicaba a unos metros de la casa de la madre del exfutbolista, Monserrat Bernabeu, quien ahora se sabe no trataba del todo bien a la cantante. Un video difundido meses atrás daba cuenta de un regaño que le dio en público. En las imágenes se aprecia, incluso, como le sostiene el rostro con desprecio.

Pero no es el único momento que ha salido a la luz. En TikTok se ha comenzado a difundir un video del momento en el que la mamá de Piqué trata de forma indiferente a los papás de la colombiana: Nydia Ripoll y William Merabak Chadid.

En el video compartido por el usuario de TikTok @babilois se observa el momento en que ambas familias se fotografían junto a la entonces pareja.

Mientras que Shakira aparece abrazando a Piqué y posando en medio de los padres de Gerard Piqué, sus padres permanecen al costado de Monserrat Bernabeu.

La madre de Piqué, quien aparentemente intenta llamar a alguien, tapa a Nydia Ripoll y pasa su brazo frente a los padres de Shakira en repetidas ocasiones.

La mamá de Shakira incluso esquiva el brazo de la catalana, quien en ningún momento hace notar la presencia de los papás de la colombiana.

Los usuarios de redes sociales han reaccionado al video y lamentado que Shakira no colocara a sus padres a su costado: "Pero, Shakira porqué no puso a sus padres a su lado"; "La Clara lo que le hizo fue un tremendo favor a Shaki"; "lo que no entiendo es cómo Shakira permitió eso".

Sin embargo, también hubo críticas a la madre de Piqué, Monserrat Bernabeu: "por su actitud habla de cómo es esa mujer"; así son las suegras se sienten superiores a la familia de la nuera".

