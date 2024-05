La actriz y cantante mexicana Mariana Ochoa cuenta con una trayectoria de más de 34 años, y a lo largo de su camino, ha vivido altas y bajos, así como de varios romances, algunos de ellos, con figuras del medio. Sin embargo, nunca los hubiéramos esperado la noticia de que un día estuvo enamorada de Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel.

La intérprete se encuentra dándose una nueva oportunidad en el ámbito laboral, pues después de la separación que se produjo entre OV7, durante 2023, Ochoa debutó como conductora en el programa "Sale el Sol".

Con respecto a su entrada a Imagen Televisión, Mariana otorgó una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino: sin censura" y, si bien, no pudo hablar de la fractura amistosa que existió entre ella y Ari Borovoy, debido a que firmó un contrato de confidencialidad que le impide hablar de él, tanto mal como bien, sí trató otros temas sensibles.

View this post on Instagram

La intérprete de "Qué importa" habló sin empacho de los noviazgos que vivió en su juventud, durante el apogeo de su carrera, pues como ya lo había hablado antes, en esa época sostuvo una relación amorosa con Daniel Bisogno, la cual no duró mucho, debido a que el conductor le fue infiel con Fran Meric.

Pese a la decepción que se llevó, Mariana confió que, en realidad, nunca estuvo enamorada del conductor, por lo que pudo perdonarlo rápidamente y seguir con la amistad que los unía desde el pasado y que, hoy, los mantiene aún en comunicación.