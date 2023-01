Shakira y Piqué siguen alimentando la polémica luego de su separación. Recientemente, la cantante colombiana lanzó su nueva canción, en colaboración con el productor y músico argentino Bizarrap, y que lleva por nombre "BZRP Music Sessions #53", en la que hace evidentes referencias al padre de sus hijos y a la pareja de él, Clara Chía.

Ante este nuevo arranque, en el mundo del espectáculo, muchos son los que esperan una respuesta de Piqué a Shakira, en el afán de seguir acrecentando la polémica, por lo que cualquier mensaje, por mínimo que sea, es esperado y analizado a profundidad.

Recientemente, Piqué reapareció en redes sociales y emitió un mensaje, que algunos tomaron como una forma de ignorar la canción de Shakira. El exjugador de la Selección de España y del Barcelona escribió: "La vida puede ser maravillosa", en un tweet que también hacía referencia la Kings League, que actualmente presidente, junto a Ibai Llanos.

Los usuarios de redes sociales comenzaron a analizar el contenido del mensaje, que para muchos significó una flagrante indiferencia al tema de Shakira, incluso, aplaudieron que procediera así.

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que notifiquen, mastique, trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", reza una estrofa del tema de Shakira.

