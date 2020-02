Shakira recibe el mejor regalo de cumpleaños

La cantante colombiana Shakira manifestó que su presentación en la edición número 54 del Super Bowl, al lado de Jennifer Lopez, fue el mejor regalo de su cumpleaños número 43, pues pudo sentir el apoyo de sus fanáticos y equipo de trabajo.

Luego de presentarse en el espectáculo de medio tiempo de la justa deportiva, la intérprete de Loba y La bicicleta, compartió en sus redes sociales: "El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. ¡No lo hubiéramos logrado sin ustedes!".

Durante el espectáculo de medio tiempo de la final de futbol americano, disputada entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, la nacida en Barranquilla, Colombia, deleitó a los asistentes con los temas "Ojos así", "Whenever, whenever", entre otros; tras su segmento, la cantante cedió el momento a Jennifer Lopez quien interpretó Jenny from the block, Ain´t it funny y Get right.

Ambas cantantes dominaron los primeros lugares de las tendencias en redes sociales, donde usuarios compartieron los momentos icónicos de la presentación, así como los ya populares "memes" al respecto.

Tanto Jennifer Lopez como Shakira recibieron la felicitación de figuras como Lady Gaga, encargada del espectáculo de medio tiempo durante el Super Bowl número 51, quien expresó: "Jennifer Lopez, Shakira, y todos los invitados especiales fueron tan increíbles ¡Qué divertido espectáculo de medio tiempo bailé y sonreí todo el tiempo! ¡Qué poderosas mujeres sexys! En cámara y fuera. Te amo hermosa mujer sexy con talento".

jb