Con “Acróstico”, Shakira habría puesto punto final a la historia que vivió con Gerard Piqué, y es que no sólo es la primera canción, después de varios sencillos, en la que por primera vez no hacía ninguna referencia al ex futbolista, sino que, el video musical muestra a la cantante y a sus hijos empacando sus cosas para dejar la casa familiar e iniciar una nueva vida.

Pero la salida de “Copa vacía”, nuevo tema de la colombiana en el que colabora con Manuel Turizo, ha vuelto a levantar las sospechas de que no ha superado del todo a Piqué, ya que, tanto en la letra como en el video, usuarios habrían encontrado algunas señales que lo relacionarían con la canción.

“¿Por qué no quieres cuando yo quiero?”, “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, “Siempre estás ocupado con tanto negocio”, son sólo algunas de las frases que describirían la relación que existió entre la barranquillera y el español, y que ella misma ha detallado en otros sencillos como “Te felicito” o “Monotonía”. Sin embargo, y entre tanta especulación, la estrella de la música ha decidido romper el silencio y aclarar si ha dedicado o no esta canción a su ex.

A través de algunos mensajes que la cantante compartió en sus redes sociales y que van dirigidos por completo a sus fans, aceptó que la letra de “Copa vacía” podría retratar su vida perfectamente, pero en esta ocasión “cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”.

“La figura de la sirena, en este video, es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida. Muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma, yo sacrifiqué muchas cosas por amor y esta sirena acaba en un basurero, llena de ratas y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, dijo.

Asimismo, agradeció a sus fans por todo el apoyo y las muestras de amor que ha recibido.

Cabe destacar que desde su estreno el video ya ha logrado superar los 16 millones de vistas y se encuentra, en YouTube, en el tercer lugar de lo más visto en cuanto a música. Mientras que, en Spotify, ya se ha logrado colar en algunas listas de reproducción.

Hasta el momento, Piqué no ha hablado al respecto del nuevo sencillo de la madre de sus hijos, pero sí ha causado mucha polémica por los supuestos planes de boda que tendría con su novia, la joven Clara Chía, con quien inició su relación mientras todavía se encontraba junto a la intérprete de “TQG”.

CT