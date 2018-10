Sexy tapatía destrona a Yanet

Aunque los primeros vientos de otoño ya se sienten en toda la ciudad, lo cierto es que todavía hay algunos focos de “calor” constante en nuestro país, y si no nos creen, que le pregunten a Mary Baltzar, ¡es una belleza sensacional!

Y es que si bien Yanet García se ha ganado un lugar muy importante en la televisión mexicana y redes sociales por su escultural cuerpo, la tapatía Mary Baltazar le dice “quítate que ahí te voy”, porque el talento local siempre se hace presente.

En esta batalla se curvas, los ganadores han sido sus fanáticos que se muestan de lo más felices obervando el talento, candor y buen humor de ambas bellezas en las redes sociales.

“La chica del clima” es una de las mujeres más radiantes, sin duda, pero la simpatía y enormes cualidades de Mary Baltazar han deslumbrado e impactado a “todo mundo”.

Mary lo sabe, y no pierde oportunidad de publicar en redes sociales imágenes de su infartante cuerpo, el cual recibe miles de corazones virtuales y seguramente reales.

¿Qué quien es ella? Mary Baltazar nació el 20 de abril de 1994, en Guadalajara, y fue conocida por formar parte de la producción de televisión Cultura TV, pero cambió al modelaje.

La propia modelo se definió de la siguiente manera en sus redes sociales: “Me considero una mujer perfectamente imperfecta... siempre busco mejorar , no me gusta el ser conformista... cuando veo un detalle que no me gusta ¡me esfuerzo por mejorarlo siempre! Ya que todo esfuerzo tiene recompensas... No es no aceptarme es amarme tanto que quiero construir un templo perfecto que vaya acordé a mis emociones y mi alma...”.

Con esa alma de poeta, quedan claras las razones por las que Mary ya acumula 1.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. ¡Es un alma noble y feliz!