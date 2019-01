Sexilia quiere "Morderte"

Comenzar a forjar su propia historia musical es la consigna de Cecilia Torres, la cantante venezolana que ahora emprende su camino en solitario como cantautora con su proyecto “Sexilia” y el primer paso de 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo “Morderte”.

La intérprete que se ha posicionado en la escena local al ser voz de bandas consagradas en la industria tapatía como Fanko y Sussie 4, destaca la inquietud que tiene al explorar una faceta más personal con la que comparte abiertamente las diversas turbulencias emocionales por las que ha atravesado y la inspirado a convertir los momentos turbios en música con picardía y amor.

Cecilia anota que a la par de sigue en la agenda de Fanko y Sussie 4, su proyecto personal se aterriza para dar inicio a presentaciones y buscar áreas de oportunidad.

“‘Morderte’ es el inicio de aventarme, quiero hacer de la música el terreno en el que yo pueda dedicarme y expandirme lo que más pueda. En este proyecto trato de marcar mi paso”, detalla la cantante en entrevista al señalar que si bien en Fanko y Sussie 4 realiza música que le apasiona, en su camino en solitario desea tomar por completo las riendas de su creatividad y visión sonora.

“Busco algo que me identifiqué a mí. Este proyecto y proceso ha sido muy emocional, trato de ser honesta con lo que estoy cantando, escribo las cosas que me han pasado, lo que no he entendido en algo que sí entiendo como la música; trato de entender de dónde vengo, cuáles son mis carencias, qué es lo qué extraño… Es una búsqueda del exilio, lo que me hace falta de Venezuela”.

Cecilia señala que este nuevo material que llegará con ocho temas, tiene un toque divertido y la esencia que caracteriza a la cantante dejando en claro su identidad venezolana y la tapatía que ha arraigado con tanto cariño desde su llegada a Guadalajara.

“No es canto de protesta ni político, pero hay cosas que me hacen falta, cosas con las que creciste y tienes un arraigo y cuando llegas a otro país descubres otras maravillas pero sigue habiendo un vacío, que no sabes dónde estás. Trato de abrir mi corazón y decir con la música lo que pasa, por eso ‘Morderte’ es esa fusión con un ritmo movido, te lo digo bailando”.

“Sexilia” reconoce el acompañamiento que otros colegas le han brindado en esta nueva etapa de su carrera, como Chiquis Amaro de JotDog y el ex baterista de Azul Violeta Alex Pérez, entre otros.