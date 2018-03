Sergio Osuna, presencia latina en Netflix

No todo depende de la suerte. Para Sergio Osuna las oportunidades no se concretan si no se buscan a fondo y para ser un mexicano en las producciones de Netflix, este actor originario de Sonora apostó por migrar a Estados Unidos y Canadá para concretar un sueño que lo ha llevado a compartir créditos con Michelle Rodriguez y Elijah Wood.

“Antes las series te entregaban un capítulo por semana y eso permitía que el público generara un vínculo mayor con el actor; ahora, puedes ver toda la temporada de corrido, pero eso también es bueno, como actor puedes participar en más proyectos, concentrarte de lleno en tu personaje”.

Poco a poco, Sergio ha marcado territorio en las producciones internacionales reforzando la participación latina y mexicana en proyectos que ahora dan mayor apertura al talento extranjero otorgando personajes centrales para las historias.

Tras el estreno de la segunda temporada de “Dirk Gently’s Holistic Detective Agency” —que actualmente se puede ver en Netflix—, Sergio Osuna destaca la proyección mundial que, a través de esta plataforma, el talento actoral logra al conectar directamente con la audiencia y, aunque puntualiza que ahora es más complejo arraigar la fidelidad del espectador ante la diversidad de series que hay, esto obliga a los actores y directores a innovar las historias y crear producciones más atractivas visualmente.

“Antes las series te entregaban un capítulo por semana y eso permitía que el público generara un vínculo mayor con el actor; ahora, puedes ver toda la temporada de corrido, pero eso también es bueno, como actor puedes participar en más proyectos, concentrarte de lleno en tu personaje”, explica Sergio Osuna al resaltar el aprendizaje que “Dirk Gently’s” le ha dejado al interpretar a “Héctor Cárdenas”, un hombre que constantemente recuerda el pasado y ha hecho al mexicano un experto en la ambientación de los años 70. “Ha sido muy interesante, ‘Héctor’ recuerda el pasado mediante flashbacks, eso me implica no solo usar utilería y cosas de la época, tuve que aprender a manejar una camioneta de ese tiempo, todo es real, el lenguaje también cambia, es un sentido más natural para dar vida al personaje”.

Bandera latina

Sergio Osuna reconoce que si bien ser un extranjero en las producciones estadounidenses sigue siendo un reto para conseguir un papel, asegura que con el fervor de exaltar la identidad latina y mexicana en Estados Unidos, las producciones han relajado las exigencias a los actores foráneos permitiendo incluso que su acento latino en inglés sea el que predomine en los personajes.

“Últimamente los castings han cambiado, antes te pedían un inglés más limpio, sin ese acento latino; ahora, es al revés, los productores y directores buscan esa naturalidad, quieren que la identidad resalte, eso permite que las producciones sean más diversas actoralmente, que tú puedas acceder a otros personajes que no estén encasillados”.

Bajo esta idea es como Sergio Osuna ha logrado sumarse a proyectos como el filme “The Assignment”, en el que compartió pantalla con Michelle Rodriguez, una personalidad con la que el sonorense soñaba trabajar y que ha abierto castings para integrarse a otros trabajos como la serie “The Magicians” y “Supernatural”.

“Los procesos de trabajo son diferentes. En Estados Unidos los llamados y castings se hacen con precisión, son producciones muy grandes que te retan actoralmente a dar lo mejor de ti, no puedes titubear en atreverte, en probar suerte y llamar la atención de los directores que ahora ya no tienen limitantes para elegir al talento”, destaca el mexicano quien en próximos meses comenzará a concretar nuevos planes de trabajo con la expectativa de regresar a México y unirse a una producción televisiva o cinematográfica.