¿Será? Mary Boquitas dice que Sergio Andrade y Lucero se gustaban

Mary Boquitas se encuentra estrenando "En boca cerrada", el podcast en el que cuenta su versión de los hechos, en relación a la experiencia que vivió junto a Gloria Trevi y Sergio Andrade, y en el capítulo más reciente tocó el tema de Lucero, quien trabajó junto al productor musical cuando era muy pequeña, asegurando que -en su momento- su abusador le contó que la razón por la que dejó de trabajar con "Lucerito" fue porque la joven le contó a su familia que se sentía atraída por él, por lo que su madre y padre se encargaron de alejarlos.

Desde la semana pasada, María Raquenel Portillo -como se da a conocer en la actualidad- se encuentra promocionando su nuevo proyecto; el podcast "En boca cerrada", en el cual cuenta algunos pasajes de su vida y, por supuesto, parte importante de ellos fue los episodios que vivió a lado de Sergio Andrade, quien fuera su marido a los 14 años, y productor musical.

"En boca cerrada te vas a encontrar muchísimas experiencias en orden cronológico, vengo contándote una historia desde el momento que tienes que conocer a María Raquenel y darte un poquito más de idea de dónde vengo, de mi familia, de mi escuela, de más o menos mi situación", detalló en una entrevista con Michelle Rubalcava.

De acuerdo con lo narrado por Portillo, en la época en los ochenta -cuando todavía era una niña- deseaba convertirse en artista, como decía en clase cuando le preguntaba a qué se quería dedicar cuando fuera grande, por lo que poco a poco se integró a shows de agrupaciones infantiles, pues les abría los conciertos, hasta que una persona que conocía a Sergio Andrade le indicó a ella y a su familia que se lo podían presentar, debido a que él ya había finalizado su colaboración laboral con Lucerito.

Fue entonces, según rememora María Raquenel, cuando en 8 de mayo de 1984 -a sus 14 años- fue citada, junto a su mamá y papá, en una oficina ubicada en la colonia del Valle, y aunque tenía hora para ser recibida, el productor les recibió hasta ocho horas más tarde.

"Lo miré e inmediatamente dirigí mis ojos al suelo como siempre hacía por mi insoportable timidez; alcancé a ver que era un hombre ni gordo ni flaco, ni guapo ni feo, pero con una mirada muy intimidante con voz firme y muy seguro de sí mismo", narra en el segundo capítulo de este podcast.

Fue entonces, sin mucha emoción, pero convencido, que luego de que interpretara "La maldita primavera" le expresó que era la artista que México estaba esperando, por lo que les expresó a sus familiares que él la produciría.

En ese momento les entregó un contrato, en el que solicitaba que en dos días se aprendiera siete canciones, situación que emoción a Portillo debido a que Andrade tenía muy buena reputación dentro de la industria musical, pues había escrito grandes éxitos a lado de Lucerito.

En esa época, María Raquenel aprendió a tocar el bajo, el piano y a cantar. Además de enseñarle lo que sabía acerca de música, la famosa recuerda que Andrade se fue convirtiendo en su amigo, haciéndole preguntas sobre su vida personal, por ejemplo, cómo era la relación entre su madre y padre, demeritando el amor que su familia tenía por ella, expresándole que en él podía contar y confiar.

Con el tiempo, el productor musical también le confió parte de su vida, al expresarle que cuando Lucerito se fue de su vida le había dejado roto el corazón, fue así que Boquitas, quien reconoce que cayó profundamente enamorada de Andrade, por lo que se esforzaba en no decepcionarlo ni herirlo como él aseguraba que había sucedido con la cantante mexicana: "(Me esforcé en ser) más obediente, más sumisa, más fiel, más todo...".

"Él me decía: ´Tú no me harás lo que me hizo Lucerito, ¿verdad?. En una de nuestras escapadas Sergio comenzó a hablar de su famosa exartista con insistencia. A mí eso me sacaba de onda, yo no entendía por qué cada vez me la mencionaba más como si se trata de una competencia", expuso.

"Mira a Lucerito, tanto que hice por ella, todas las canciones que le compuse y en cuanto le contó a sus padres que nos gustábamos la alejaron de mí, se quejaba con voz lastimosa y me advertía que si yo le contaba lo nuestro a mi familia, harían lo mismo y nunca más nos dejarían ver", declara.

De acuerdo con lo que Portillo narra, Andrade insistió al decirle que Lucerito le rompió el corazón y, en el momento en que ya estaba a lado de Raquenel, seguía con el corazón roto.

