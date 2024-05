Finalmente Sophie Turner sacó los trapitos al sol de su ex pareja Joe Jonas, finalmente habló luego de su divorcio con el cantante sobre los motivos reales de su separación. La actriz de 28 años de edad admitió que hubo momentos en los que "no sabía si iba a lograrlo", según sus declaraciones a la revista Vogue.

“Llamé a mi abogado y le dije: 'No puedo'. hacer esto. Simplemente no puedo.' Simplemente nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme”.

Sophie Turner pasó por momentos traumáticos

En entrevista la actriz de X-Men reconoció vivir en "una rutina" para el final de su divorcio, ya vivía en automático, pues señala que su abogado tuvo que recordarle que estaba "luchando por sus dos hijas", para poder salir adelante. "No lo haría por mí misma, pero encontraré la fuerza para ellas", agregó.

AFP/ARCHIVO

¿Cómo comenzó el conflicto?

Luego de que comenzó el divorcio, los desacuerdos se hicieron evidentes, Sophie demandó a Joe alegando que sus dos hijas en común habían sido "detenidas injustamente" en Nueva York y buscaban su regreso a Inglaterra. Sin embargo Jonas negó dicho reclamo y llegaron a un acuerdo de custodia temporal en octubre de 2023.

“Recuerdo que estaba en el set, me contrataron para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no pude llegar a ellas porque tenía que terminar Joan”, dijo Turner. "Y todos estos artículos empezaron a publicarse".

Sophie sufre por sus hijas

Ella confesó sentir la tan famosa "culpa de madre" aún sabiendo que es buena y hace lo que es mejor para sus hijas, aseguró que "nunca ha sido fiestera", como se ha especulado en torno a los motivos de su divorcio.

“Es impresionante la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las exponen basándose en una imagen. Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia (…) Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, producido ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock”.

Al respecto de sus declaraciones, fans de Joe Jonas se han unido en "X" (antes Twitter) para expresar su apoyo hacia el cantante en un presunto intento por suavizar el impacto de las declaraciones de Turner, quien fuera su pareja durante cuatro años.

BB