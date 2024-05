Hoy se estrena en las salas de cine la comedia “V de Víctor”, dirigida por Frank Ariza y protagonizada por Memo Villegas, Camila Núñez, Adriana Montes de Oca, Norma Angélica, Joaquín Cosío, César Bono, Paco Rueda y Danna García, entre otros.

La trama presenta a “Víctor” (Memo), un cuidador en una casa de retiro, quien acaba de cumplir 35 años y parece que no llena las expectativas de su pequeña hija, “Luna” (Camila), quien aspira a que su papá tenga mejores oportunidades por más cómodo que él éste con sus labores. Sin embargo, un día la niña se entera que él fue un importante boxeador y todo comienza a dar un giro en la vida de ambos.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Memo para conocer los pormenores de este protagónico que lo tiene muy contento: “Estoy muy emocionado de hacer a un boxeador en el cine. Afortunadamente me ha tocado un muy buen abanico de personajes en el cine”, además del “Teniente Harina”, personaje que lo catapultó a la fama.

“Lo que uno busca a la hora de meterse en este negocio es hacer diferentes personajes”, señala.

Sobre interpretar a “Víctor”, resalta que el proceso fue muy divertido, en especial, las escenas que tiene con la hija: “Siento que el actor es un guionista más, digo, sin compararme con la gente que escribe los guiones. Sino que el actor en el set tiene la posibilidad de agregar su visión en las palabras que dice, así que yo aproveché eso y puede explorar una actoralidad con la niña, la cual disfruté mucho. Van tres veces que me toca ser papá (en el cine) pero hasta ahora exploré algo nuevo que espero no olvidarlo nunca para seguir reproduciéndolo en otras ficciones donde sea papá”. Memo trabajó la complicidad, el afecto, la empatía y el amor incondicional a través de este personaje.

“Luna” busca que su papá, “Víctor”, se salga de su zona de confort. “A veces pasa mucho eso en la vida, nos quedamos en un lugar que no nos exige demasiado, nos divierte y nos hace sentir bien, pero no es nuestro máximo. Y la niña detecta esto y justo empuja a vivir ese máximo a ‘Víctor’ el cual alguna vez vivió, pero ya lo dejó en el pasado. Incluso a mí como actor me ha pasado, hace tiempo que no regreso al teatro y sé que a él hay que regresar sí o sí porque el teatro es el gimnasio del actor, pero si soy sincero, me da miedo, hace cuatro años que no lo hago y yo durante 13 años y medio seguidos participé en él. Es un miedo bonito que hay que enfrentársele y el teatro está ahí hablándome así como a ‘Víctor’ el ring”.

En cuanto al tema del boxeo, comparte Memo que el mismo actor, el antagónico que hace a “El Toro” Martínez (Jonathan Maravilla), fue su coach junto con su entrenador personal: “Él sí es boxeador, así que respiré cuando supe que la persona con la que iba a pelear era la misma que me iba a entrenar. Además, fue súper paciente y cariñoso, pues él también iba a ver por su propio brillo, porque también iba a pensar en la escena”.

A Memo le pareció muy bien esta hazaña, porque resalta que hay entrenadores que trabajan con actores y les piden resultados a la primera cuando no es un oficio al que se dedican, “pues vamos a pulir lo que se va a ver, porque de nada me sirve que me des historia en esgrima si tenemos el tiempo encima y mañana vamos a filmar una escena donde yo tiro un espadazo”.

También para el actor fue muy gratificante formar un equipo de trabajo con actores a los que admira, como Joaquín Cosió y César Bono, a quienes veía en el cine y la televisión y ahora son ellos mismos los que arropan el proyecto en el que él es el protagonista.

Cabe señalar que Memo también participó en la cinta “Garfield: La película” -actualmente en taquilla-, donde presta su voz a este gato icónico de los dibujos animados: “Yo estoy encantado, atesoro la suerte que me ha tocado”, finaliza.

Sinopsis

Una historia sobre la verdadera victoria

“Víctor” (Memo Villegas) es un ex boxeador cuya carrera se vio truncada por un golpe desafortunado. Desde entonces, ha trabajado en diversos empleos para sobrevivir, mientras vive con su madre. Todo cambia cuando su hija de ocho años, “Luna”, descubre en internet que su padre fue una vez un famoso boxeador. Decidida a cambiar su destino, “Luna” emprende la misión de devolver a su papá al ring, enfrentándolo nuevamente a su antiguo rival y leyenda del boxeo, “El Toro”. Para emprender este nuevo reto, “Víctor” contará con el apoyo de un veterano anciano del asilo donde trabaja; sus compañeros de trabajo y su ex esposa. Esta familia inesperada será el “staff” que ayudará a “Víctor” a recuperar la confianza en sí mismo y perseguir sus sueños de regresar al cuadrilátero, demostrando que la verdadera grandeza va más allá de la victoria.

CT