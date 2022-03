Semana Santa: ¿Cuál éxito de Broadway podrás disfrutar en México durante las vacaciones?

Si estás pensando en viajar a la Ciudad de México para disfrutar de los días de asueto de Semana Santa, no pierdas de vista una de las producciones teatrales que estarán disponibles en la cartelera capitalina con el montaje de “Aladdín”, musical que mantendrá su temporada del 12 al 24 de abril en el Teatro Telcel.

“Aladdín” es actualmente considerada como una de las producciones teatrales más importantes de la cartelera mexicana, gracias al despliegue que tiene sobre el escenario con 34 actores, músicos y profesionales de la producción que han logrado replicar una de las historias más populares de Disney que fue llevada a la pantalla en su versión animada en 1992.

La producción cuenta con música del ocho veces ganador del Premio Tony y ocho veces ganador del Oscar, Alan Menken (La Bella y la Bestia, Newsies y La Tiendita de los Horrores).

Las letras son del dos veces ganador del Oscar, Howard Ashman (La Bella y la Bestia y La Sirenita); del tres veces ganador del Premio Tony y tres veces ganador del Oscar, Tim Rice (Evita, Aida); y del seis veces nominado al Premio Tony, Chad Beguelin (The Wedding Singer), quien también es responsable del libreto. La dirección y coreografía son del ganador del Premio Tony, Casey Nicholaw (The Book of Mormon).

La producción ha destacado por utilizar 120 luces robóticas, así como 70 motores y cuatro consolas de control que permiten recorrer 40 variaciones de y 38 cambios de vestuario. Su elenco se conforma por Rodney Ingram como “Aladdín”, Juampi como el “Genio”, Irma Flores como “Jasmín”, Salvador Petrola como “Yafar”, Juan Pablo Escutia como “Iago” y Eduardo Ibarra como el “Sultán”, entre otros.

En su paso por la Ciudad de México, “Aladdín” continuará con su temporada en el Teatro Telcel, ubicado en Plaza Carso, en Miguel de Cervantes Saavedra 386, alcaldía Miguel Hidalgo, con las siguientes funciones del 12 al 24 de abril:

Martes 12: a las 20:00 horas

Miércoles 13 y jueves 14: a las 16:30 y 20:30 horas

Viernes 15 y sábado 16: a las 16:30 y 20:30 horas

Domingo 17: a las 13:00 y 18:00 horas

Martes 19: a las 20:00 horas

Miércoles 20 y jueves 21: a las 20:00 horas

Viernes 22 y sábado 23: a las 16:30 y 20:30 horas

Domingo 24: a las 13:00 horas

Consulta más información y costos de acceso en www.ticketmaster.com.mx o en las taquillas del Teatro Telcel.

MF