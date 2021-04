Semana Pascua: Oldies but goodies, series que vale la pena ver

Si ya te cansaste de buscar en Netflix, Prime Video o HBO una serie que te pique tanto que no puedas parar, continúa leyendo, que te tengo una gran lista de joyas de la televisión, y qué mejor que Semana Pascua para tener tiempo de estar en casa y revisar esta lista de series que quizá hace mucho tiempo no ves, o nunca has visto.

Advertencia, todas salieron en los 90's o la primera década de los 2000, momento en que cada temporada tenía alrededor de 24 episodios por temporada.

Te esperan muchas horas de entretenimiento y si algo te puedo asegurar es que ninguna sigue en producción. Si eres como yo que te gusta devorarte las series para poder dormir en paz, todas estas ya están más que finalizadas.

En su tiempo fueron títulos que nos tenían pegados a la televisión y esperábamos semana tras semana a que saliera el capítulo nuevo.

En lo perosnal más de una me mantuvo viéndola hasta la madrugada cuando salía la temporada en DVD... enjoy your binge-watching

Lost Prime Video

The Sopranos (HBO)

Sex and the City (HBO)

Prision Break (Netflix)

24 (Netflix)

30 Rock (Prime Video)

Mad Men (Prime Video)

Breaking Bad (Prime Video)

The Wire (Prime Video)

Rome (Prime Video)

ER (Starzplay, canal dentro de Prime Video)

No encontré en México

The O.C.

Angel

Charmed

Felicity

Part of Five

My personal favorites

Rosswell (Starzplay)

Buffy the vampire slayer (Prime Video)

Gilmore Girls (Netflix)

Dawson's Creek (Netflix)

