Selena Gómez, orgullosa de la cicatriz de su trasplante de riñón

Con orgullo, la cantante Selena Gómez publicó una fotografía donde muestra su cicatriz que tiene a consecuencia del trasplante de riñón al que se sometió en 2017.

En la imagen, la interprete de "Lose You To Love Me" luce un traje de baño azul y se aprecia parte de la cicatriz en su abdomen bajo y el muslo.

"Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían. Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé ... y estoy orgulloso de eso. T - Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente que ... todos los cuerpos son hermosos", escrbió Selena para acompañar la foto.

La publicación recibió más de siete millones de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus fans en donde mestran su apoyo y cariño a la cantante.

Recientemente, Selena Gómez apareció en la revista Time en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2020 por ser considerada una "defensora pública de los derechos de los inmigrantes en EU".

jb