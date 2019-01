Se llevarán 10 MDD anuales actores de “The Big Bang Theory”

Con el inminente final de la serie “The Big Bang Theory” a la vuelta de la esquina, muchos seguidores han asegurado que su elenco principal dejará de liderar las listas de los mejores pagados de la televisión, sin embargo, aunque la “sitcom” llegue a su final algunos actores podrán ganar hasta 10 millones dólares anualmente.

De acuerdo con “Metro”, de Londres, serán los actores Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley Cuoco quienes podrán obtener hasta 10 millones de dólares al año debido a que los tres poseen acciones de la serie correspondientes al uno por ciento cada uno.

Se estima que esto sea posible gracias a las retrasmisiones de capítulos ya emitidos que actualmente se pueden ver en diversos canales de Estados Unidos y el resto del mundo, y que se emiten en reposición varias veces al día durante la semana.

De igual manera, Cuoco, Parsons y Galecki, junto con el resto del elenco protagonista, seguirán recibiendo diversos beneficios derivados de las regalías que “La Teoría” tiene gracias a sus reposiciones, las cuales son independientes a los derechos de emisión que poseen los tres actores principales.

Hace unos meses se dio a conocer el final de “The Bing Bang Theory” luego de que Jim Parsons, quien da vida al peculiar “Dr. Shelon Cooper”, decidiera dejar la producción para dedicarse a nuevos proyectos.

Durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2019, celebrada la noche del domingo, Kaley Cuoco confesó en entrevista con el portal Entertainment Online, que no quiere despedirse de la serie en la que ha trabajado en los últimos 12 años.

“¡No me quiero ir, no me quiero ir”, recalcó la actriz de 33 años, y agregó “espero que hagamos un montón de tomas porque creo que va a haber muchas lágrimas. Todo mundo está haciendo ‘reboots’ y nosotros podríamos hacerlos, también”.

La serie trasmitió su primer capítulo el 24 de septiembre de 2007 por la cadena televisiva CBS y, al terminar su última temporada, tendrá un total de 279 capítulos, lo que la convertirá en la serie de comedia con público en directo más longeva de la historia.