¿Se le "chispoteó"? Florinda Meza habla de supuesta demanda contra Shakira

Florinda Meza compartió en sus redes sociales un mensaje acompañado de la foto de Shakira en el tema "Te felicito", mismo que generó polémica pues se dijo que la viuda de Roberto Gómez Bolaños pretendía demandar a la cantante por el baile que aparece en el video de la canción.

Todo surgió cuando en el programa argentino "Los ángeles de la mañana", se dijo que supuestamente Florinda Meza podría demandar a la cantante porque en el videoclip de "Te felicito", imita "la garrotera", el movimiento que se hacía en "El Chavo del 8". "¿Está patentado el baile?¿No se puede? El chavo era humorístico", preguntó irónico el conductor Ángel De Brito, que acto seguido remarcó: "El baile estilo robótico es más viejo que la humanidad". Estos dichos generaron que varios portales de noticias publicaran que Florinda estaría planeando demandar a la intérprete de "Ojos así".

Florinda aclara la situación

A toda la opinión pública:



La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA.



A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias



No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira.



Aunque varios fans le dijeron a Meza que no era necesario aclarar esta absurda versión, la actriz insistió en que periodistas y seguidores en verdad creyeron en que ella demandaría a la artista. "Estás en lo cierto, pero, aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real".

