Se desatan "Los demonios del Edén"

Aunque todavía no hay una fecha específica para comenzar el rodaje de la película basada en el libro de Lydia Cacho, “Los demonios del Edén”, Bertha Navarro, productora de cine y en quien recaería la responsabilidad de encaminar el filme junto con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, dijo que legalmente y pese a las quejas que desató el proyecto todo está en orden para su ejecución. Señaló que la encargada de dirigir la cinta sería Patricia Riggen.

La noticia anterior causó la molestia de Edith Encalada, cantante y una de las víctimas del caso Jean Succar Kuri, cuya historia aparece en el libro de Lydia Cacho. El desacuerdo de Encalada sobre dicho filme es porque no se le ha pedido su autorización para que su caso aparezca en una película; de hecho, define la situación como una invasión a su vida privada y “no quiero ser revictimizada”, compartió en entrevista.

“(Estoy) bien en lo familiar, bendito Dios, me encuentro muy feliz con mi marido y mi hija; son mi ilusión y mi gran felicidad. Y mal por esto de la película que ahora van a llevar a la pantalla grande sin autorización mía, que soy de la que hablan en casi toda la historia de ese libro; es una biografía no autorizada y la verdad que eso sí me vuelve a sacudir un pasado que hubiera querido enterrar desde hace tantos años y no me ha sido posible precisamente porque Lydia Cacho pone el dedo en la llaga cada que se le da la gana y no ha tenido un límite, ni un respeto hacia mí y las otras afectadas. Entonces, lo de la película ya se me hace abismal, descomunal y sí nos ha causado mucho dolor y afectación emocional y psicológica”.

No sé cuál sea la postura de estas personas (los cineastas), para mí son gente honorable y respetada, indudablemente los admiro y he estado en un estado de shock e incomprensión al saber por qué quieren hacer un proyecto que está basado en la vida privada de otras personas, no es la vida privada de Lydia Cacho

Destaca que Lydia ha dicho que ya se está trabajando en el guion. “Es tardada la elaboración de un proyecto cinematográfico, yo tengo entendido que una vez teniendo el guion ya pueden convocar a casting para reparto. Si ella quiere llevar al cine ‘Los demonios del Edén’, tendría que recordar que es un libro que está indebidamente basado en mi vida privada, indebidamente basado en un caso penal, el cual, todavía seguimos en el juzgado, yo me encuentro en el proceso de amparo directo adhesivo contra el pederasta, también desmintiendo la versión de Lydia Cacho que tiene años descalificándome en la prensa diciendo que yo me vendí al pederasta”.

Edith es apoyada en esta situación por el doctor jalisciense Juan Manuel Estrada, nominado al Premio Nobel de la Paz 2018 por México, él la está asistiendo a través de su fundación “Find” con su abogado José Esparza, quien es el que está elaborando la solicitud de medidas cautelares para intentar frenar el desarrollo de la película para que no se les vuelva a vulnerar a ella y a los afectados, según explica la propia Encalada.

Edith espera que los involucrados en la cinta se acerquen a ella y a las otras chicas del caso para expresarles su inconformidad por este proyecto, explica que los han etiquetado en redes sociales para que se enteren, pues no tienen otra manera de contactarlos.

“No sé cuál sea la postura de estas personas (los cineastas), para mí son gente honorable y respetada, indudablemente los admiro y he estado en un estado de shock e incomprensión al saber por qué quieren hacer un proyecto que está basado en la vida privada de otras personas, no es la vida privada de Lydia Cacho, en todo caso que ella escriba su propio libro de su historia, de lo que vivió en la intimidad y que haga la película a ver qué se siente, por qué quererlo hacer tan abrupta y violentamente con mi historia y la de las otras niñas que, incluso, cuando Lydia las conoció eran menores de edad”.

Agrega que con el apoyo de Estrada y su abogado Esparza buscarán también llevar su caso sobre la situación que ha vivido desde que se publicó el libro y todo lo que se ha suscitado a casi 15 años a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Es decir, viene una demanda para mi país, con todo el dolor de mi corazón, aunque amo a mi patria, pero creo que hay actuaciones de diferentes organismos, en este caso de la Suprema Corte, que fue indebida para mí”, recalca Edith.

Antecedentes

La lucha de Edith contra Lydia Cacho no es reciente -tiene 15 años-, la cantante, desde que fue publicado el libro “Los demonios del Edén”, ha intentado frenar el proyecto, pues sus expedientes legales y psicológicos fueron publicados en dicho texto sin su consentimiento -explica Encalada-; aunado a las demandas que ha interpuesto contra la escritora y periodista, ahora enfrenta un nuevo proceso por la cinta y sus involucrados.